Carmen Di Pietro, confessa di aver cacciato il figlio di casa perchè?

“Non voglio bamboccioni in casa, però niente patente”, le rivelazioni della soubrette

Famiglia, carriera, il figlio Alessandro: ospite a Vieni da me la soubrette non ha freni e si racconta liberamente. Parla anche del fatto che ha infiammato le pagine di gossip: pare infatti abbia cacciato di casa il figlio Alessandro, appena diciottenne. E spiega le sue motivazioni.

Il figlio di Carmen di Pietro cacciato di casa a 18 anni

Sembra essere confermato: appena compiuta la maggiore età, il figlio di Carmen di Pietro, Alessandro, è stato cacciato di casa dalla madre. A quanto pare, la donna non vuole avere bamboccioni in casa, e fa riferimento ai figli già più che 30enni di alcuni amici. Per convincere il figlio a crescere velocemente, gli ha fatto trovare le proprie cose fuori dalla porta. Attualmente, il ragazzo convive con un amico che lo ospita mentre cerca una sistemazione più stabile.

Il ragazzo ha commentato ironicamente un altro fatto: non può prendere la patente nonostante la sua età. La madre è infatti apprensiva e non vuole che finisca coinvolto in qualche incidente. Meglio aspettare i 21 anni, età in cui lo sviluppo del ragazzo sarà completo e la sua capacità di giudizio più solida.

Carmen di Pietro e il flirt con il personal trainer Matteo Alessandroni

La scorsa estate un altro fatto riguardante la soubrette ha acceso le discussioni: pare si sia infatti frequentata con un noto personal trainer, Matteo Alessandroni. Per circa due mesi i due avrebbero avuto una liason leggera, finita quando l’uomo ha dichiarato di non conoscerla. La donna non ha preso bene la dichiarazione, e ha deciso di interrompere il loro rapporto, sia personale che sportivo.

Non ha mancato di ricordare il marito giornalista Sandro Paternostro, morto nel 2000. Il matrimonio dei due fece scalpore per via della grande differenza d’età: lui 77 e lei appena 33. Carmen di Pietro si è dichiarata felice che la madre, Emma, possa trascorrere momenti di divertimento.

Ma non apprezza li passi con uomini molto più giovani. Inoltre, è risentita dal fatto che il loro rapporto sia diventato più freddo e distante, per via dei nuovi impegni di lei. Addirittura, dichiara che i nipoti sono stati completamente abbandonati dalla nonna.