Marica Pellegrinelli, l’ex di Eros Ramazzotti “Beccata così” (FOTO)

Possibile convivenza per Marica Pellegrinelli, partecipazione a cene e feste, post social e una presunta gravidanza

Dopo alcuni mesi di riserbo, tra Marica Pellegrinelli, ex compagna di Eros Ramazzotti, e Charley Vezza sembra essere confermata una relazione di lungo corso. Tante nuove informazioni per i fan della coppia, che già sognano l’arrivo di un figlio.

Marica Pellegrinelli e il nuovo compagna Charley Vezza sono stati già avvistati insieme numerose volte. I giornali scandalistici hanno pubblicato diverse loro foto, rubate tra passeggiate, cene e feste tra amici. Sia Chi che Diva e Donna hanno pubblicato infatti le loro immagini.

Da poco tempo la coppia ha deciso di iniziare a mostrarsi assieme sui social network, per la gioia dei fan dei due. Pare che il loro rapporto sia tanto solido da aver già portato ad una convivenza. (Continua dopo la foto)

Charley Vezza e “The Christmas banana”, ma la stanza è di Marica Pellegrinelli

Sul suo profilo Instagram, il designer Charley Vezza ha pubblicato una foto che imita la celeberrima installazione di Cattelan: una banana attaccata con lo scotch ad un muro. Ma i fan più attenti hanno notato come la stanza in cui si muove il ragazzo, smartphone pronto per le stories, sembri appartenere a Marica. Questo dettaglio ha alimentato i gossip riguardo una possibile convivenza pronta a iniziare o già cominciata.

Marica Pellegrinelli al party di Cattelan si tocca la pancia: figlio in arrivo? I più maliziosi non hanno fatto a meno di notare come Marica Pellegrinelli, all’uscita della festa organizzata da Maurizio Cattelan, si sia toccata la pancia. I due si sono dimostrati sorridenti e affiatati, sempre pronti ad un bacio, un sorriso o una carezza. La showgirl ha già due figli avuti dall’ex compagno Eros Ramazzotti, ma per Charley Vezza sarebbe il primo bambino.

Che la notizia venga annunciata per Natale?

Già alcuni mesi fa si era diffusa la voce di un’imminente gravidanza, quando la donna pubblicò su Instagram alcuni scatti delle sue precedenti gravidanze. I fan avevano ovviamente iniziato a sospettare un annuncio imminente. Diva e Donna ha titolato il proprio articolo di questa settimana insinuando nuovamente il dubbio. Che sia la volta buona?