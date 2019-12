Veronica Burchielli torna su Instagram e spiazza tutti con un post: “Non è facile” (FOTO)

Dopo la messa in onda della “scelta” di Veronica Burchielli, la ragazza è tornata su Instagram ed ha pubblicato un post davvero molto intenso. Il percorso a Uomini e Donne della protagonista non è stato certamente semplice. La ragazza si è trovata, più volte, a scontrarsi con l’opinione pubblica a causa delle sue scelte e delle sue incoerenze.

Proprio per tale ragione, alcune ore fa, ha deciso di riaprire il suo profilo social spiegando sia come stanno procedendo le cose con Alessandro, sia come ha vissuto e sta vivendo questo periodo parecchio turbolento.

Il primo post di Veronica Burchielli su Instagram

Attraverso il profilo Instagram ufficiale di Veronica Burchielli, alcune ore fa, è spuntato un post alquanto toccante. L’ex tronista ha pubblicato due scatti che ritraggono lei ed Alessandro davanti ad un albero di Natale. Con tale contenuto, la ragazza ha voluto sancire il suo ritorno ufficiale sui social ed ha voluto anche chiarire alcune cose.

Innanzitutto ha esordito dicendo di sapere perfettamente che il suo non è stato un percorso semplice a Uomini e Donne. Ad ogni modo, tutte le decisione che ha preso, i colpi di testa e i cambiamenti repentini d’umore sono stati dettati dalla pancia. In seguito, la Burchielli ha spiegato che non è affatto semplice mettersi in gioco in un contesto televisivo. Inoltre, i sentimenti non sono razionali, per tale ragione, non ci si poteva aspettare un tragitto semplice e lineare.

Il messaggio per Alessandro

Nelle due immagini pubblicate su Instagram Veronica Burchielli è apparsa felicissima insieme ad Alessandro Zarino. Nonostante gli scatti giù siano abbastanza espliciti, la ragazza ha voluto spendere qualche parola anche sulla storia con il bel napoletano. In particolar modo, Veronica ha voluto ringraziare Alessandro per aver creduto in loro.

Poi ha spiegato che con lui si sente protetta e felice e per il momento questo è tutto ciò che desidera. Naturalmente, se sono rose, fioriranno e le risposte potranno arrivare solo con il tempo. Infine, ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno sempre sostenuta, nonostante tutto. Il post si è concluso con la seguente frase: