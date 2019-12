Beautiful, spoiler americani: Zoe copre il crimine di suo padre

Nelle prossime puntate di Beautiful, Zoe verrà a sapere la verità sulla piccola Beth, in realtà ancora viva e venduta da suo padre a Steffy per 250mila dollari. La ragazza verrà invitata a tenere la bocca chiusa, e così farà. Intanto Bill proverà a riconquistare Katie dopo che quest’ultima lo avrà informato di aver accettato di firmare le carte per l’annullamento del matrimonio con Thorne.

Anticipazioni Beautiful: Bill vuole riunire la sua famiglia

Nei prossimi episodi della soap americana ambientata a Los Angeles, Dollar Bill verrà a sapere che la sua ex moglie Katie non è più sposata con Thorne. Al settimo cielo, non perderà tempo per tentare di riunire la sua famiglia, specie ora che ha conquistato un rapporto fantastico con suo figlio Will. Anche Katie si mostrerà ben disposta a dare una seconda opportunità al magnate.

Nel frattempo, Flo si sentirà sotto pressione per via delle insistenti domande di Zoe, che vuole scoprire a tutti i costi cosa la leghi a suo padre Reese. Zoe inizierà a temere che suo padre e Flo nascondano qualcosa e in particolare un retroscena che riguarda l’adozione lampo di Phoebe.

Stando alle anticipazioni di Beautiful, Zoe telefonerà a suo padre e lo intimerà di dirle la verità. Messo alle strette, l’uomo confesserà. Infuriata, la ragazza raggiungerà Flo e le dirà di aver intenzione di mettere al corrente Steffy.

Zoe e Flo non diranno nulla a Hope

Sconvolta, Flo chiamerà nuovamente Reese e gli dirà di aver pensato alle sue parole. Dato che è pur sempre suo padre, non lo denuncerà. L’uomo tirerà un sospiro di sollievo. Intanto, Liam proverà a stare accanto ad Hope, che cercherà di ricordare i dettagli della notte in cui ha perso la piccola Beth. Secondo la giovane, qualcosa le sfugge e quel qualcosa riguarda la reticenza di Reese.

Proseguendo con le anticipazioni di Beautiful che arrivano dal sito americano di Soap Dirt, possiamo svelarci che Reese cercherà di spiegare le sue ragioni alla figlia, dicendole di aver agito solo per amore e per scongiurare l’ipotesi che i suoi strozzini le potessero fare del male.

Zoe proverà a non pensare a quanto accaduto, ma verrà sopraffatta dai sensi di colpa. Hope invece continuerà a domandarsi come sia possibile che Reese non le abbia fornito una spiegazione chiara su quanto accaduto a Beth. Liam preferirà non pensarci troppo, passando del tempo anche con Steffy e sua figlia Kelly, cosa che farà infuriare la giovane Logan.