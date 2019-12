Un posto al sole, spoiler 19 dicembre 2019: Clara denuncia Alberto

Le anticipazioni di Un posto al sole del giorno giovedì 19 dicembre rivelano clamorosi colpi di scena. Gli affezionati telespettatori della longeva soap opera partenopea ne vedranno di cotte e crude con la vicenda di Clara. Quest’ultima si deciderà a smuovere le acque ma la sua scelta sarà devastante quanto uno tsunami.

Andrea e Arianna saranno messi di fronte ad un bivio e la coppia apparirà sempre più divisa. La Landi, infatti, sarà del tutto restia a seguire il suo amato all’estero perché qualcosa dentro di lei la frenerà. Intanto, Otello rischierà di compromettere seriamente le sue vecchie amicizie a causa del suo atteggiamento. Nel dettaglio, il pensionato, dopo aver deciso di trasferirsi nel Bed & Breakfast di Serena, sarà a dir poco invadente.

Anticipazioni Un posto al sole, trama giovedì 19 dicembre

Clara, dopo aver a lungo tentennato, finalmente denuncerà Alberto e farà esplodere una grossa bolla scandalosa. La biondina e l’avvocato Palladini si daranno battaglia e saranno portati a galla dei vecchi rancori. Tutto ciò finirà per opprimere la povera Clara la quale sarà sempre più disperata. Nelle prossime puntate, infatti, vedremo l’ex cameriera di Alberto sprofondare in una crisi senza precedenti.

Andrea non ne vorrà sapere di lasciar perdere il suo sogno di volare a Londra per intraprendere una nuova vita. Il Pergolesi cercherà di coinvolgere Arianna in questa sfida e con il suo entusiasmo a dir poco travolgente. La Landi, purtroppo, timorosa del cambiamento, non sarà affatto propensa a lasciare Napoli. Arianna avrà paura di vedere andare in fumo i progetti che aveva con Andrea, ossia quello di adottare. Sarà proprio a causa dei timori della Landi che la love story con il Pergolesi rischierà di deragliare rovinosamente.

UPAS Spoiler: la decisione spiazzante di Arianna

L’attenzione si riverserà anche su Serena e suo marito Filippo. I due coniugi dovranno affrontare la presenza ingombrante di Otello. Il pensionato, infatti, dopo la lite con Teresa sta scompigliando la vita dei suoi familiari e amici.

Nella puntata di venerdì 20 dicembre vedremo Arianna decidere di non partire più! Sarà tutto finito? Come reagirà Andrea davanti a questa improvvisa scelta?