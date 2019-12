Pago, il gossip: una donna molto famosa lo sta corteggiando

Alfonso Signirini ha svelato un clamoroso gossip: Pago è corteggiato da una donna molto famosa dopo la fine della sua relazione con Serena Enardu. Ecco tutti i dettagli

Temptation Island Vip: Pago è tornato single, finisce la storia d’amore con Serena dopo sette anni

Per Pago (nome d’arte di Pacifico Settembre) è un periodo d’oro. Il cantautore sardo è molto apprezzato e acclamato dal pubblico e tutto questo dopo la sua partecipazione a Temptation Island Vip. Pago ha partecipato alla seconda edizione del programma condotta da Alessia Marcuzzi con la compagna Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne. Tra loro c’era una relazione di sette anni, ma lei non era più felice da tempo.

Pago era sicuro di poter recuperare il loro rapporto, mentre Serena era ormai decisa a intraprendere un’altra strada. Infatti, nel villaggio si è avvicinata al tentatore Alessandro Graziani e alla fine del “viaggio nei sentimenti” ha deciso di lasciare Pago confessando di non essere più innamorata di lui.

Pago corteggiato da una donna famosa: il gossip

Nonostante in amore Pago stia attraversando un periodo davvero complicato e di sofferenza, lo stesso non si può dire per la sua carriera. Il cantante sta girando l’Italia, sta producendo canzoni e a gennaio entrerà nella Casa della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Inoltre, Alfonso Signorini ha svelato, attraverso le pagine del suo settimanale Chi, un gossip davvero molto interessante. Ecco che cosa si legge sulla rivista:

Il neo-concorrente del Grande Fratello Vip Pacifico Settembre, in arte Pago, dopo la rottura con Serena Enardu a Temptation Island Vip, è diventato oggetto del desiderio delle donne di ogni età. In particolare c’è un’artista famosa che ha messo gli occhi sul cantante e lo riempie di inviti galanti e messaggi affettuosi. Ma lui, al momento, non cede.

Ma chi sarà questa donna molto famosa che vorrebbe le attenzioni di Pago? Voi che cosa ne pensate?

L’intervista a Verissimo

Pago è stato recentemente ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. In quell’occasione ha annunciato per la prima volta di essere uno dei concorrenti del reality e ha detto che Alfonso Signorini non ha faticato per niente per convincerlo. Dopo l’esperienza traumatica a Temptation Island Vip, infatti, Pago sente il bisogno di fermarsi e “staccare la spina dalla sua vita quotidiana”. Il cantante spera di poter divertirsi e far conoscere al pubblico altri lati del suo carattere, non solamente quello che piange per amore.

Ad oggi i rapporti con Serena sono inesistenti, anche se lui continua a mantenere un rapporto con il figlio di lei. Invece, ha un ottimo rapporto con l’ex moglie, Miriana Trevisan, la quale è per lui un’amica fidata con la quale riesce a parlare e confrontarsi molto.