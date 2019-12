Conoscete la mamma di Alessia Marcuzzi? E’ uguale a sua figlia (FOTO)

Alessia Marcuzzi uguale alla madre Antonietta Donatelli

La presentatrice de Le Iene continua il suo grande successo in tv. Oltre ad essere bella e sensuale, Alessia Marcuzzi sta mostrando la sua reale bravura proprio accanto a Nicola Savino egli altri componenti dello staff.

Molto seguita sui social e molto ammirata nella vita reale pochi sanno che l’ex di Facchinetti deve molto alla sua madre. Nel dettaglio, le due sono hanno molti tratti in comune tanto che sembrano proprio due sorelle.

Alessia Marcuzzi identica alla madre

La conduttrice televisiva come già detto in precedenza deve molto alla sua adorata mamma. Alessia Marcuzzi nonostante sia un personaggio molto pubblico, ha cercato di tenere lontana la sua famiglia dai riflettori, sopratutto per una questione di privacy. In tanti, però, si sono chiesti chi fosse sua madre e in occasione del suo compleanno ha deciso di farle un bel regalo, condividendolo una sua foto con i propri fan.

Anche se è uno scatto in bianco e nero non si può non notare la grandissima somiglianza tra Alessia e sua madre Antonietta. Un’immagine che ritrae tutto l’amore per colei che l’ha messa al mondo: mamy sei tutto per me… Accanto I più attenti, infatti, hanno notato lo stesso sorriso e lo stesso sguardo. Per molti, le due donne sono davvero due gocce d’acqua. (Continua dopo il post)

La vita privata

Oltre ad essere una grande presentatrice, Alessia Marcuzzi è anche un’ottima madre di due splendidi ragazzi. Tommaso Inzaghi, nato dall’ex calciatore Filippo Inzaghi e Mia nata da un’altra importante storia con Francesco Facchinetti terminata nel 2012.

Ad oggi, la conduttrice è felicemente sposata con Paolo Calabresi Marconi e tra i due l’amore sembra procedere a gonfie vele. Per quanto riguarda la vita professionale, Alessia è molto soddisfatta Nel corso della sua carriera è stata al timone di diversi programmi di successo tra cui diversi Festival Bar, L’Isola dei famosi e anche il Grande Fratello.