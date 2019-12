Una Vita, anticipazioni puntata di venerdì 20 dicembre: la disperazione di Telmo

Appuntamento del venerdì della soap opera spagnola di Canale 5

Ben ritrovati con nuovo spazio dedicato alla soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita. La seguitissima soap opera ambientata ad Acacias, sembra proprio che per il momento non andrà in onda in prime time.

Cosa vedremo nel prossimo episodio che andrà in onda domani pomeriggio, venerdì 20 dicembre 2019, subito dopo la serie Beautiful e prima de Il Segreto di Puente Viejo? Per scoprirlo vi consigliamo di leggere l’intero articolo dove troverete tutti le anticipazioni dettagliate.

Spoiler Una Vita: le lacrime di Padre Telmo

Gli spoiler sul nuovo episodio della soap opera iberica Una Vita Acacias 38 in onda domani pomeriggio, venerdì 20 dicembre 2019, svelano che Padre Telmo ci resterà molto male quando scopre che Lucia è partita con Samuel per Toledo. Infatti il prete le aveva fatto delle raccomandazioni prima del viaggio. In quell’istante capirà che oramai la cugina di Celia non si fida più di lui.

Ursula Dicenta, però, cercherà di fargli capire che non è ancora detta l’ultima parola. Subito dopo la sarta Susana ammetterà di non poter più vivere ad Acacias al solo pensiero di essere ancora una volta aggredita. Ma forse il suo dramma sta per trovare una soluzione. Cosa accadrà? Per scoprirlo vi consigliamo di continuare a guardare la seguitissima soap opera spagnola di Canale 5.

Una Vita: Raul abbandona Acacias 38

Le anticipazioni della soap opera iberica Una Vita, rivelano che Carmen si renderà conto che suo figlio si comporta in modo strano tanto da chiedergli una spiegazione convincente. Alla fine, Raul sarà costretto a dire alla Sanjurjo di essersi recato da un usuraio a recuperare una discreta somma di denaro per comprare un biglietto per la Francia.

Infatti, dirà alla madre di aver deciso di lasciare Acacias 38, in quanto ha trovato un lavoro importante in una città francese. Infine, il ragazzino si recherà in soffitta dove saluterà tutti i domestici e sua madre, alla quale girerà di tornare prima o poi a trovarla.