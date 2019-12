Il Segreto, anticipazioni puntata di venerdì 20 dicembre: Antolina al punto di essere arrestata

Appuntamento del venerdì della soap opera iberica di Canale 5

Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a Il Segreto, la soap opera che ha un grosso seguito in Italia e in Spagna scritta da Aurora Guerra. Secondo il nuovo palinsesto di Canale 5, la serie il sabato non viene più trasmessa perché da un mese ha preso al via il talent show Amici di Maria De Filippi.

Cosa accadrà nella puntata prevista per domani pomeriggio, venerdì 20 dicembre 2019 sulla rete ammiraglia Mediaset? Per scoprirlo leggete l’intero articolo dove troverete tutte le anticipazioni dettagliate e tanto altro ancora.

Spoiler Il Segreto: una doppia faccia per Dori

Gli spoiler sul nuovo episodio della soap opera iberica Il Segreto di Puente Viejo in onda domani pomeriggio, venerdì 20 dicembre 2019, svelano che la cattiveria e la malvagità di Dori spariranno ad un tratto quando entra nella camera di Fernando. In questo modo Maria si renderà conto che la sua aguzzina è stata stata assoldata dal Mesia per farle del male.

Stranamente dopo il primo test, la Castaneda inizierà a muovere le gambe e quindi si convincerà che per quanto sia doloroso, il sistema di Dori funziona. Che non sia così cattiva come sembra? Subito dopo Meliton sarà sul punto di mettere in prigione Antolina ma la quest’ultima riuscirà a fuggire. Riuscirà a prenderla? Cosa accadrà dopo? Per scoprirlo vi consigliamo di continuare a guardare la telenovela iberica di Canale 5.

Il Segreto, anticipazioni al 27 dicembre: Antolina Ramos muore cadendo da un precipizio

Stando agli ultimi spoiler della soap opera spagnola Il Segreto, nella settimana di Natale che va da lunedì 23 dicembre a venerdì 27 dicembre 2019 gli episodi che andranno verranno trasmessi su Canale 5 diminuiranno.

Nello specifico, la telenovela spagnola la prossima settimana andrà in onda solo lunedì, martedì e venerdì. Tuttavia, in queste tre puntate non mancheranno i colpi di scena. Nel dettaglio, il pubblico italiano assisterà alla morte della malvagia biondina Antolina Ramos. L’ex serva di Elsa perderà la vita cadendo da un burrone.