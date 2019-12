Il Segreto anticipazioni 23-27 dicembre: Mauricio non ricorda

Le anticipazioni de Il Segreto sono ricche di suspense e di tensioni emotive. Raimundo e Irene vogliono scoprire a tutti i costi chi ha ucciso Adela. Donna Francisca lo scopre e subito impartisce nuovi ordini al signor Godoy. Onesimo ritorna a Puente Viejo, dopo un lungo viaggio a Berlino. Di seguito, gli spoiler delle puntate dello sceneggiato di Aurora Guerra che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre.

Anticipazioni Il Segreto: il ritorno di Onesimo

Mauricio riprende conoscenze e i medici sono convinti che ben presto l’uomo si metterà in sesto. Raimundo gli chiede se ricorda qualcosa sull’attentato di donna Francisca, ma il signor Godoy non ricorda proprio nulla. Lola teme che donna Francisca voglia rovinare la vita di Prudencio e consiglia al ragazzo di non prestare i soldi all’uomo assoldato dalla Montenegro.

Mentre Onesimo torna dal suo viaggio a Berlino, Raimundo e Irene cercano di scoprire chi ha ucciso Adela. I due sostengono che l’abbia uccisa il figlio del defunto Olmo Mesia, ma per incastrarlo devono trovare delle prove che avvalorino i loro sospetti. Per ora, preferiscono portare avanti le indagini con estrema discrezione e all’insaputa di donna Francisca.

Donna Francisca convoca Mauricio

Le anticipazioni delle puntate italiane de Il Segreto in onda fino al 27 dicembre si concentrano sulla misteriosa morte di Adela. Donna Francisca inizia a capire che Raimundo e Irene stanno indagando per cercare di scoprire l’identità dell’uomo che ha assassinato Adela.

La Montenegro decide così di convocare Mauricio, ordinandogli di fingere di non ricordare nulla della sparatoria. Insieme, mettono in atto una strategia per spingere Carmelo e Severo ad abbassare la guardia. Lo scopo di donna Francisca è di colpirli al momento giusto, cogliendoli di sorpresa.

Il Segreto salta due appuntamenti: ecco quando non va in onda

Questa settimana, Il Segreto varia la sua solita programmazione. Infatti, la soap iberica non andrà in onda su Canale 5 mercoledì 25 dicembre, giorno di Natale, e giovedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Lo sceneggiato spagnolo ideato da Autora Guerra, torna in Tv venerdì 27 dicembre al solito orario, cioè alle ore 16:10 circa.