Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata di venerdì 20 dicembre: Marcello pronto per la firma

Appuntamento del venerdì con Il Paradiso delle Signore 4

Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a Il Paradiso delle Signore 4, la serie che è ritornata sul piccolo schermo da tre mesi. Cosa vedrà il pubblico nel quinto ed ultimo episodio settimanale trasmesso domani pomeriggio, venerdì 20 dicembre 2019 su Rai Uno? Ricordiamo che lo sceneggiato è tornato con nuove emozionanti puntate che hanno come protagonisti ma anche alcuni personaggi inediti.

Naturalmente non stanno mancando i colpi di scena. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà nel 50esimo episodio che partirà alle ore 15:40 subito dopo il programma capitanato dalla napoletana Caterina Balivo. Ricordiamo che da lunedì la serie non andrà in onda per via della lunga pausa natalizia.

Spoiler cinquantesima puntata de Il Paradiso delle Signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, rivelano che a casa Cattaneo giungerà il tempo di prepararsi per la partenza. Silvia ne sarà consapevole e quindi sarà abbastanza impegnata a preparare tutto ciò che occorre per recarsi a Bari.

Nella città pugliese lei e Luciano potranno riabbracciare Nicoletta e la piccola Margherita. Inoltre, sarà pure il grande giorno per Marcello e Salvatore per la firma della compravendita della Caffetteria. L’attesa è stata lunga, ma i due amici saranno a un passo dal rilevare il Bar.

Il Paradiso delle Signore: Roberta si lascia andare con Marcello

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore 4 in onda venerdì pomeriggio 20 dicembre 2019, svelano anche che mancheranno pochi giorni a Natale. Quindi Umberto si troverà a fare i conti con un equivoco molto spiacevole. Infatti, sia Adelaide sia Flavia saranno contente di festeggiare la festa insieme a lui a Rapallo, nella villa in Liguria.

Peccato che tutte e due saranno convinte di essere sole con il Commendatore il 25 dicembre. Intanto Clelia prenderà una decisione molto importante sul suo futuro e su quello del figlio Carletto. Infine sarà del tutto inattesa la strategia di Roberta che, ad un tratto, si lascerà andare con Marcello.