Un Posto Al Sole anticipazioni 23-27 dicembre: arriva Viviana, Filippo turbato

Le anticipazioni di Un Posto Al Sole riservano clamorose sorprese per i fedeli fan. L’atmosfera natalizia sembra aver messo in pausa tutti i problemi e i contrasti dei protagonisti della soap.

Finite le feste, l’armonia familiare che si è creata tra Filippo e Serena viene minacciata dall’arrivo di una donna. Otello va a convivere con Renato. Quanto durerà la loro convivenza? Nel dettaglio, le trame delle puntate della soap partenopea in onda su Rai 3 da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre.

Anticipazioni Un Posto Al Sole: Otello va a convivere con Renato

Angela e Giulia continuano ad avere opinioni contrastanti sulla situazione di Clara, la quale è sempre più manipolata da Alberto. Andrea riesce finalmente a far cambiare idea ad Arianna ed entrambi partono per Londra. In aereo, i due coniugi trovano un inaspettato compagno di viaggio. Il problema di Otello coinvolge anche Renato, il quale rischia di ritrovarsi lui come convivente.

Durante la vigilia di Natale, Angela è costretta a fare i conti con gli imprevisti del proprio lavoro e con se stessa. Silvia, invece, si trova in una situazione asfissiante che riguarda sua madre e Otello. Guido capisce che i figli, anche se diventano grandi, restano bambini. L’imprenditore Ferri spiazza Serena con una sorpresa di Natale, mentre Raffaele si rende conto che non gli manca nulla.

Filippo travolto da un’inaspettata notizia

Le anticipazioni delle puntate di Un Posto Al Sole in onda fino a venerdì 27 dicembre annunciano un Natale abbastanza sereno per i protagonisti. A Palazzo Palladini si respira un’atmosfera natalizia. Le tensioni sembrano essere svaniti nel nulla, anche le situazioni spinose appaiono semplici da risolvere. Quasi tutti si rendono conto che si tratta di una piccola tregua natalizia e che, finite le feste, i conflitti torneranno a manifestarsi. Nel frattempo, Bianca e Jimmy iniziano a capire il vero senso del Natale, mentre la convivenza tra Renato e Otello crea molti problemi.

Serena e Filippo ritrovano l’armonia familiare, ma ben presto qualcuno la metterà a rischio. La convivenza in casa Giordano diventa sempre più asfissiante per Vittorio, che finisce sempre per scontrarsi con Guido. A Palazzo Palladini è in corso una scommessa sulla durata della convivenza tra Renato e Otello. I due amici sono ai ferri corti.

Filippo scopre che Viviana alloggia al Bed and Breakfast di sua moglie. Nel frattempo, Eugenio e Viola discutono sulla proposta che l’uomo ha ricevuto. Guido, dopo aver scoperto l’identità della misteriosa persona che si è intrufolata in casa sua, tenta di calmare Mariella.