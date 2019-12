Tempesta D’Amore anticipazioni 23-29 dicembre: Christoph se ne va

Le anticipazioni di Tempesta D’Amore riservano grandi sorprese per i fedeli telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 23 a domenica 29 dicembre su Rete 4, Ragnar e Tina diventano marito e moglie. Denise e Henry fanno l’amore, mentre Jessica cerca di far accoppiare Bela e Romy. Christoph, con il cuore spezzato, lascia il Furstenhof.

Anticipazioni Tempesta D’Amore: Tina e Ragnar si sposano

Nonostante i continui imprevisti e contrattempi, Tina e Ragnar pronunciano il fatidico sì nel giorno più importante della loro vita. Robert ed Eva devono fare i conti con i problemi matrimoniali, sembra che la loro storia sia giunta a un punto critico. Christoph non riesce a darsi pace perché Eva lo odia. Valentina, delusa dalla vita matrimoniale dei suoi genitori, si fa promettere da Fabien che non si sposeranno mai.

La cerimonia di Tina e Ragnar è un grande successo: tutti gli invitati si divertono e ballano. Henry e Denise, dopo aver messo le cose in chiaro, finiscono a letto insieme. Nel frattempo, Annabelle informa Joshua che andrà a Basilea per fare un intervento agli occhi. Il giovane Winter, però, sente odore di bugia. La giovane Valentina tenta in tutti i modi di favorire una riconciliazione tra i suoi genitori.

Jessica corteggia Bela e André

Le anticipazioni delle puntate italiane di Tempesta D’Amore in programma fino a domenica 29 dicembre, annunciano che Annabelle riesce a manipolare Denise. Joshua inizia a capire a che gioco sta giocando la sua ex fidanzata. Grazie a Valentina, Eva e Robert iniziano ad avvicinarsi sempre di più. Jessica è sempre più intenzionata a far sbocciare l’amore tra Bela e Romy. A tal proposito, la giovane Bronckhorst ricrea un elisir d’amore di André. Hildergard capisce le sue intenzioni e va su tutte le furie.

Joshua e Christoph sono furiosi per il comportamento indegno di Annabelle, ma la ragazza cerca di giustificarsi. Nel frattempo, André trova una boccetta dell’elisir d’amore che aveva usato con Cosima e ne parla con Michael e Jessica. Quest’ultima riesce a bere il filtro d’amore e ci prova con Bela e con André. L’uomo capisce che la ragazza ha preso possesso dell’elisir d’amore e cerca di aiutarla a far svanire l’effetto.

Lucy, intanto, propone a Robert di organizzare un evento speciale al Furstenhof. Annabelle, nel vedere che tra i due c’è un bel rapporto, spera che tra loro nasca qualcosa. Christoph parte per Bangkok, mentre Eva e Robert vanno allo spettacolo di Valentina, che si rivela un grande successo.