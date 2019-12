Oroscopo Paolo Fox 19 dicembre: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 19 dicembre riporta novità interessanti per il vostro segno zodiacale. Tale giornata vedrà i nativi del Cancro fare delle scelte in amore. Le persone del Leone riceveranno delle novità in campo lavorativo. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche per questa giornata di giovedì.

Paolo Fox oroscopo 19 dicembre da Ariete a Gemelli

Ariete – Questa è una giornata in cui siete particolarmente fuori allenamento. Nel mese di novembre avete maturato una profonda insoddisfazione nei confronti del lavoro, e adesso arriveranno buone notizie. Chi ha situazioni legali in ballo risolverà tutto entro fine mese. Massima cautela in amore, rischiate inutili polemiche.

Toro – Nel lavoro non ci sono grandi difficoltà. Il 2020 promette bene grazie a Giove e Saturno favorevoli. Chi deve prendere dei soldi, chi cerca una soluzione a livello economico può muoversi ma deve farlo entro il prossimo lunedì. Situazione piuttosto complicata in amore, cercate di non agitare le acque se non volete fastidi di qualsiasi tipo.

Gemelli – In questa giornata avete voglia di fare tante cose. Vorreste cambiare vita e fare nuove esperienze. Venere sarà in aspetto positivo da venerdì, anche se è difficile accontentarvi. Ottimi presupposti per le coppie nate da poco e buoni risultati per coloro che vogliono mettersi in gioco.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – In questi giorni prendete tutto con le pinze. Se dovete concludere una trattativa, meglio rimandare a un altro giorno. Sabato potrebbe esserci qualcosa di buono. In amore non siate troppo istintivi e frettolosi: fate le vostre scelte con molta calma.

Leone – Novità in campo lavorativo. Alcuni possono ripartire dopo un periodo di fermo, mentre gli altri pensano di non avere successo perché nessuno li fiancheggia. Siete così presi da troppi progetti che state trascurando l’amore. Se in passato ci sono state difficoltà, non è proprio il caso di farle venire a galla.

Vergine – Con tanti pianeti favorevoli potete risolvere qualche questione economica nata male negli ultimi mesi. È un periodo in cui la Luna è in aspetto positivo, oltre il lavoro cercate di privilegiare l’amore. Programmate qualcosa di bello per il weekend, magari un viaggio.

Previsioni di giovedì 19 dicembre da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questo giovedì la Luna entra nel vostro spazio zodiacale, perciò i prossimi tre giorni potrebbero regalarvi tanta fortuna. Se vi propongono un affare o vi fanno un invito per il fine settimana, non tiratevi indietro. La giornata più interessante per l’amore sarà sabato. Se una persona vi piace, datevi da fare.

Scorpione – Periodo importante per tentare nuove trattative. Nelle prossime settimane potrebbero esserci importanti novità. Buona occasione anche per chi lavora in altre città. L’amore va benissimo, l’importante è non agitare le acque oppure far in modo che nessuno interferisca con i progetti del partner.

Sagittario – Anche se gli ultimi giorni sono stati faticosi, ora potete stare tranquilli. In serata non prendete posizioni troppo nette, specie se volete ragionare in modo pacato. Fra qualche settimana, Venere entrerà nel segno e i cuori solitari dovranno iniziare a guardarsi intorno. Le coppie che hanno perso la passione, potrebbero aver voglia di trasgredire.

L’oroscopo di Paolo Fox del 19 dicembre da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questa giornata c’è un po’ di tensione e nel pomeriggio potreste perdere le staffe. Solo da sabato potete capire se una storia è importante oppure no, magari dove fare dei chiarimenti. Anche in famiglia c’è tensione, soprattutto con i parenti. C’è grande confusione fino a fine mese.

Acquario – Nel corso degli ultimi anni, molti di voi hanno fatto scelte che riguardano la casa e che hanno portato via molti soldi. Ora dovete recuperarli. In amore, la situazione è intrigante. Se sentite noia nel rapporto, non dovete mettere carne a cuocere. Non rimandate le discussioni a domenica.

Pesci – La giornata di sabato sarà bella per l’amore, qualcuno potrà prendere una decisione importante. Sia negli ultimi dieci giorni di dicembre che negli ultimi dieci giorni di gennaio riceverete risposte di massimo livello. Anche in una situazione di tipo legale otterrete una buona soluzione.