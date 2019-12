Uomini e Donne, tutti contro Juan Luis. Ecco reazione di Gemma Galgani

Tutti contro Juan

Non è un bel periodo per Gemma Galgani, la protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne. Ha fatto sognare i telespettatori con Giorgio Manetti, l’uomo che le ha stravolto la vita al punto tale da innamorarsene. Purtroppo le cose non sono andate bene tra loro e attualmente lui è felicemente fidanzato con un’altra.

Purtroppo la dama torinese sta versando lacrime a causa dell’atteggiamento di Juan Luis. L’affascinante napoletano ha confessato di non riuscire ad andare oltre con lei perché non c’è attrazione mentale. Se manca questa componente, non può accoglierla tra le sue braccia. Tutti i presenti gli hanno puntato il dito contro, soprattutto Armando Incarnato.

‘Non voglio mancarti di rispetto, per questo motivo sono frenato’

Tutti contro Juan nello studio di Maria De Filippi. In effetti, dopo la segnalazione di Armando, il suo comportamento è cambiato nei confronti di Gemma. Quando si è presentato per corteggiarla, ha fatto di tutto per conquistare il suo cuore.

Le ha addirittura cantato dei brani musicali, incurante della presenza delle telecamere. Durante le esterne si è commosso per i bei momenti trascorsi in sua compagnia. Non ha mai negato un ballo a Tina Cipollari, nonostante fosse consapevole del dispiacere che le procurava. Come se non bastasse Armando ha reso pubbliche delle sue chat che avrebbe avuto con la sorella.

Quest’ultima sarebbe stata importunata da Juan fino a qualche giorno fa. Inoltre ha contattato tramite Facebook una donna di Firenze, alla quale ha promesso che sarebbe andato a trovarla. Tutte queste informazioni hanno fatto riflettere e molti sono giunti alla conclusione che stia recitando un copione. Dopo aver dato la sua versione dei fatti, si è rivolto a Gemma per dirle che non vuole mancarle di rispetto. Nonostante non creda alle sue parole, ha accettato di ballare con lui.

Le prove di Armando

Armando ha fatto leggere a Gianni Sperti le conversazioni che Juan ha avuto sia con la sorella che con l’altra. Tina Cipollari ha iniziato a inveire contro lui perché non dovrebbe intromettersi in una faccenda che non lo riguarda. I fan del programma non concordano con lei, dato che Juan ha cercato un suo familiare. A lui non è mai piaciuto e ora il pubblico sa il motivo. Ci saranno altri sviluppi? Per scoprirlo non ci resta che attendere.