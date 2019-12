Oroscopo Branko di oggi 19 dicembre: previsioni segno per segno

L’oroscopo di Branko del 19 dicembre riporta novità a dir poco interessanti. Siete curiosi di conoscere la vostra nuova situazione astrologica? Per soddisfare la vostra la sete di curiosità, scoprite le previsioni dei pianeti e delle stelle della giornata di giovedì per il vostro segno zodiacale.

Branko oroscopo 19 dicembre da Ariete a Gemelli

Ariete – Luna ottima per discutere di affari e delle operazioni bancarie. Anche se Mercurio è favorevole alle trattative, voi avete dei dubbi su una proposta. Ultimo giorno con Venere negativa, domani mattina sarà bella nel campo delle relazioni sociali. In questo giovedì è meglio far finta di ascoltare il vostro partner.

Toro – Sfruttate questa giornata per dedicarvi completamente al lavoro, agli affari. Non lasciatevi distrarre dalla famiglia e né dalla vostra persona amata. Potete dedicare una porzione grande della serata al coniuge e all’amore. La stagione invernale inizia con Venere negativa.

Gemelli – Influssi instabili sulle questioni finanziarie, meglio aspettare che svanisca l’effetto ultimo quarto. In tarda mattinata, Luna in Bilancia alleggerisce tutti i rapporti. Dovete analizzare le vostre aspirazioni nel campo amoroso. Amicizia intensa.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Approfittate ancora della presenza di Luna in Vergine per sbrigare faccende importanti. Mercurio vi rende brillanti nell’ambito lavorativo, sapete parlare e non lasciate niente in sospeso. Serata con la famiglia, l’amore inizia ad essere meno pesante.

Leone – Quattro pianeti sostengono il campo pratico, Luna in Bilancia capovolge qualche rapporto. Se le persone non condividono i vostri progetti, meglio non insistere. Nell’anno nuovo si prevede una crisi nelle collaborazioni instabili. Da domani, l’amore inizierà ad essere freddino.

Vergine – Venere vuole vedervi felici, quindi permettete all’amore di arrivare a voi. Domani transita in Acquario ma pensa di più al lavoro e alla salute, non agli affari di cuore. Avete ancora tante questioni sentimentali e amorose in sospeso, cercate di sistemarle subito. Ultimo quarto offre una riscossa al lavoro. Grandi amicizie.

Previsioni di giovedì 19 dicembre da Bilancia a Sagittario

Bilancia – L’ultima Luna del 2019 vi benedice. Sapere che a Natale e Capodanno avrete i favori della vostra stella, vi riempirà di gioia e speranza. Organizzate le feste, più attenzione alla vostra famiglia e a quella del coniuge.

Scorpione – Trionfo in qualsiasi settore, dal generale al macellaio. Infatti, avete un grande spirito di decisione, siete ambiziosi e coraggiosi, avete una padronanza di sé. Marte in sestile diretto a Saturno apre nuove opportunità professionali, instaura rapporti e propizia un nuovo amore.

Sagittario – Il vostro ottimismo scompare per qualche ora ma Luna in Bilancia sistema tutto, ravviva gli incontri e le relazioni. Grazie a Mercurio, vi ritorna la voglia di stare di più in società, di essere eleganti e alla moda. Non mancano rimproveri in amore.

L’oroscopo di Branko del 19 dicembre da Capricorno a Pesci

Capricorno – Le stelle favoriscono le banche, mercati finanziari, borsa. Non tutti sono interessati a queste cose ma è meglio non perdere questa occasione di guadagnare di più, dove gli altri escono sconfitti. Venere vi saluta.

Acquario – Influssi equilibrati, Marte è attivo e molto battagliero nel campo del successo. Luna in Bilancia si occupa dei viaggi, mentre domani mattina vi sveglierete con Venere nel segno. Concluderete questo 2019 in maniera felice e inizierete l’anno nuovo con la fortuna dalla vostra parte.

Pesci – Luna in Bilancia migliora il campo pratico, ma ci sono ancora dei rallentamenti nel lavoro, collaborazioni. Marte e Saturno proteggono gli affari personali e avranno ottimi effetti sulla passionalità. Se c’è l’amore, il resto viene da sé.