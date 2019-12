Nadia Toffa aveva detto una grossa bugia sul fidanzato: la rivelazione di mamma Margherita

Qualche giorno fa Margherita Rebuffoni, madre di Nadia Toffa, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. La donna è tornata a parlare della conduttrice de Le Iene Show morta lo scorso 13 agosto a causa di un tumore cerebrale. La signora ha svelato che la figlia aveva una storia d’amore con un uomo molto dolce, ma poi lo ha allontanato appena la sua situazione è peggiorata. Ecco cosa ha confidato la donna al noto quotidiano:

“Lei non lo ammetteva, ma alla fine era molto debole. Non voleva più incontrare gli amici, per non farsi vedere ammalata. Si era innamorata di un uomo dolcissimo, ma poi aveva allontanato anche lui con la scusa che non l’accompagnava a fare la chemio e la radio: non era vero. Lui aveva capito e aveva rispettato la sua decisione”.