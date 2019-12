Alfonso Signorini smaschera Marco Carta: nessuno gli ha mai proposto il GF VIP

In questi giorni si sta molto discutendo dei possibili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello VIP, che andrà in onda a partire dall’8 gennaio su Canale 5. Numerosi sono i volti che sono stati accostati al reality show, tra cui anche quello di Marco Carta che, tuttavia, dopo la confessione di Alfonso Signorini nel programma CR4, si trova in un bel pasticcio.

Un po’ di giorni fa, infatti, il cantante aveva dichiarato sul suo profilo Instagram di non avere alcun interesse ad entrare nella casa più spiata d’Italia, nonostante le numerose proposte ricevute. Le cose, però, pare non siano andate esattamente in questo modo. Vediamo tutti i dettagli.

La confessione di Alfonso Signorini su Marco Carta

L’ospitata di Alfonso Signorini di ieri nel programma di Piero Chiambretti è stata molto interessante. L’opinionista e conduttore del GF VIP, infatti, ha fatto delle interessanti confessioni in merito al reality show. In particolar modo, l’ospite si è soffermato su di una vicenda che ha fatto molto discutere negli ultimi giorni.

Il cantante Marco Carta, infatti, aveva dichiarato di aver ricevuto diverse proposte per partecipare al GF VIP, ma Alfonso Signorini ha smentito categoricamente queste affermazioni. Il direttore di Chi ha detto di non aver mai invitato l’artista nell’edizione del reality che condurrà. Chiambretti e i telespettatori sono rimasti basiti dalle due dichiarazioni. Per quale ragione, dunque, Carta si sarebbe inventato questa bufala?

I VIP confermati al GF VIP

Almeno per il momento, Marco Carta non ha replicato alle dichiarazioni di Alfonso Signorini. In attesa di una sua risposta, vediamo quali sono i concorrenti che sicuramente metteranno piede nella casa più spiata d’Italia. Al momento, i nomi certi sono cinque: Rita Rusic e Pago, che sono stati confermati già da un po’ di tempo.

Da pochi giorni, però, ad essi si sono aggiunti altri tre VIP, ovvero: Michele Cucuzza, il quale spera di dare nuovo spolvero alla sua carriera dopo l’ingresso in casa. Adriana Volpe, che dopo tutte le polemiche nate in RAI tra lei e Giancarlo Magalli ha deciso di gettarsi in questa nuova esperienza. Infine, Antonella Elia, che con il suo modo di fare riuscirà sicuramente a generare scompiglio tra i vari concorrenti.