Grande Fratello Vip: dopo Rita Rusic e Pago, svelati altri tre concorrenti ufficiali

Dopo l’annuncio dei primi due concorrenti ufficiali, Alfonso Signorini ha svelato altri tre inquilini della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ecco chi sono

Grande Fratello Vip: svelati altri tre concorrenti ufficiali

Da qualche tempo non si fa che parlare della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality tornerà a gennaio 2020 del tutto rinnovato. Dopo tre edizioni, Ilary Blasi ha passato il testimone della conduzione ad Alfonso Signorini. Quest’ultimo ha confessato di aver messo insieme un cast di veri vip su cui nessuno avrà dei dubbi.

Alcune settimane fa è stata annunciata la prima concorrente ufficiale: Rita Rusic. Mentre sabato scorso si è scoperto che il secondo concorrente ufficiale è Pago. Tuttavia, Alfonso Signorini durante il programma di Piero Chiambretti CR4 – La Repubblica delle Donne ha annunciato altri tre concorrenti.

Ebbene, a varcare la porta rossa della Casa più spiata d’Italia saranno anche Adriana Volpe, Michele Cucuzza e Antonella Elia. Il pubblico non sarà per nulla stupito visto che sono nomi che giravano sul web da un po’ di tempo. Non rimane che attendere il resto del cast.

Le indiscrezioni

Tra i nomi che si fanno sempre più insistenti per la partecipazione al reality ci sono Paolo Ciavarro, Barbara Alberti, Antonio Zequila, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto e Fabio Testi. Non solo, il settimanale Oggi ha rivelato che anche Loredana Lecciso continua ad essere in trattative con la produzione, probabilmente per una partecipazione a tempo, quindi solamente per poche puntate.

Da non dimenticare il ballottaggio tra ex volti noti di Uomini e Donne. Se ne sta parlando ormai da mesi e lo stesso ex tronista Lorenzo Riccardi ha detto di essere uno dei candidati a partecipare al Grande Fratello Vip. Che cosa accadrà?

Gli opinionisti

Nel frattempo una cosa certa è che Alfonso Signorini ha voluto accanto a sé una coppia di opinionisti del tutto inedita. Dopo le voci che volevano un susseguirsi di ex partecipanti del reality ad ogni puntata, il conduttore ha optato per due presenze fisse. Si tratta di Pupo e Wanda Nara. C’è grande perplessità e allo stesso tempo curiosità da parte degli utenti del web. Nell’attesa di vederlo nel nuovo ruolo di opinionista, Pupo si sta divertendo sui social con il conduttore a fare dei divertenti sketch.