Uomini e Donne: polemiche per il gesto di Ida e Riccardo, lui interviene sui social

Ida e Riccardo hanno condiviso sui social un momento molto importante e questo ha scaturito molte polemiche. Ecco che cosa è successo

Uomini e Donne: Ida indossa l’anello, la polemica

Qualche giorno fa Ida e Riccardo sono apparsi sui social e hanno condiviso con i loro follower un momento molto importante. Se vi ricordate bene all’interno dello studio di Uomini e Donne Riccardo aveva posto a Ida un anello e le aveva chiesto di sposarlo. Ida, sorpresa e titubante, aveva detto di non poterlo accettare ma di voler comunque costruire delle basi per un matrimonio.

Ebbene, Riccardo ha fatto una serie di Instagram Stories sul suo profilo in cui faceva una nuova sorpresa alla sua fidanzata. Ha chiesto a Ida di chiudere gli occhi e le ha riproposto l’anello. Questa volta l’ex dama del trono over era molto emozionata e sorridente e Riccardo ha finalmente avuto la possibilità di metterle l’anello al dito. Peccato fosse un po’ grande, ma poco importa: la coppia era felicissima.

Questo ha scatenato una serie di critiche e polemiche. Alcuni utenti sui social hanno criticato la scelta di condividere questo momento sui social quando potevano viverlo in maniera molto più intima visti i loro problemi. Anche voi la pensate così? Ad ogni modo, Riccardo ha subito risposto a queste accuse.

La replica di Riccardo

Riccardo il giorno dopo la nuova proposta di matrimonio con tanto di anello al dito della sua promessa sposa, ha voluto fare dei video su Instagram per ringraziare tutti quelli che avevano partecipato e mandato messaggi di affetto. Ovviamente, l’ex cavaliere del trono over non si è dimenticato di rispondere a quelli che invece li hanno criticati. Ecco che cosa ha detto:

A quelle pochissime persone che hanno frainteso il gesto dell’anello nelle storie volevo dirvi che con voi abbiamo sempre condiviso tutto, sapete praticamente tutto di noi, momenti belli e momenti brutti. Allora, perché non condividere anche questo momento bellissimo? Sì, è vero, potevamo farlo privatamente ma mi è sembrato giusto condividere anche questo con voi, tutto qua.

Voi che cosa ne pensate di questa vicenda?

Ida e Riccardo dopo Uomini e Donne

Dopo un anno e mezzo di separazione, Riccardo e Ida hanno deciso di riprovarci. Per un mese e mezzo nello studio di Uomini e Donne le cose non sono andate benissimo. Ida era molto titubante e impaurita, tanto da essere sul punto di lasciare tutto. A sorpresa, invece, la coppia ha deciso di uscire dalla trasmissione e riprovarci davvero.

Sui social si dimostrano felici e sereni. Anche Ida appare molto più rilassata e convinta della storia con Riccardo, tanto che si sta già parlando della data delle nozze. Questa volta sarà quella buona? Ida e Riccardo si sposeranno davvero?