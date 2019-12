Giovanni Conversano al Grande Fratello Vip? La sua risposta: ‘La media del QI non può essere alzata’

Giovanni Conversano ha risposto alla possibilità di partecipare al Grande Fratello Vip. L’ex corteggiatore e tronista non è stato molto gentile. Ecco che cosa ha detto

Giovanni Conversano al Grande Fratello Vip? La risposta dell’ex tronista

In questi ultimi mesi Giovanni Conversano è tornato sulle pagine di gossip per il suo attacco alla sua ex fidanzata Serena Enardu. Lei ha partecipato con il compagno Pago alla seconda edizione di Temptation Island Vip e Giovanni ha preso la palla al balzo per prendersi la rivincita.

Infatti, i telespettatori più affezionati a Uomini e Donne si ricorderanno ancora quando 12 anni fa è iniziata la storia tra Serena Enardu e Giovanni Conversano. Lei era la tronista, lui il corteggiatore. Da subito è nata un’attrazione, poi le cose non sono andate bene.

Lui ha accettato di fare il tronista, ma lei è tornata per corteggiarlo. Giovanni, appena l’ha vista, le è corso incontro e l’ha baciata appassionatamente. La loro storia è andata avanti tre anni, ma si sono lasciati molto male.

Adesso l’ex corteggiatore e tronista è intervenuta anche sul Grande Fratello Vip. Un utente gli ha scritto su Instagram se i suoi fan lo avrebbero voluto vedere tra i nuovi concorrenti del reality. Come riporta il sito Gossip e Tv, prima Giovanni si è limitato a dire che forse la produzione del programma cerca un “profilo” diverso. Poi, ha lanciato una vera e propria frecciatina:

La media del QI non può essere alzata. Deve essere sotto a determinati indici.

Questa è una considerazione quasi offensiva nei confronti del cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Non credete?

La denuncia

Tra i commenti soprariportati si legge ad un certo punto “alle donne con la denuncia facile verrebbe un colpo“. Ebbene il riferimento è proprio a Serena Enardu e alla gemella Elga. Loro hanno ammesso di aver intrapreso delle azioni legali nei confronti di Giovanni Conversano dopo le affermazioni fatte sui social. Lo ricordiamo, lui ha detto che Serena si è sempre comportata così con gli uomini (così come ha fatto a Temptation Island Vip) anche quando stava con lui, lasciando intendere di essere stato tradito.

Nonostante la compagna di Giovanni abbia smentito il fatto che fosse arrivata una denuncia dalle sorelle Enardu, poi Serena ha scritto sui social “Ride bene chi ride ultimo“. Si suppone che la denuncia sia stata fatta davvero e che semplicemente non sia ancora arrivata al diretto interessato.