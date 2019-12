Wanda Nara, “Volevano tutti che facessi film porno” ecco la sua risposta

Ospite da Chiambretti, la moglie di Icardi e rivela che tutti volevano che facesse i film porno, Wanda Nara è rimasta a Milano dopo l’addio del marito all’Inter

Ospite a #CR4 – La Repubblica delle Donne, il programma di Piero Chiambretti, Wanda Nara si confessa e rivela dettagli inediti della sua vita. La conduttrice, che sarà anche opinionista del Grande Fratello Vip 2020, alle domande di Chiambretti e Alfonso Signorini risponde pacata e senza timori. Seducente e sensuale, non ha paura di mettere in luce le sue doti di femme fatale sui social e ogni post conquista tantissimi like e condivisioni.

Durante l’intervista ha detto sette anni più del marito e che per lei essere sexy è molto importante, non ama nascondersi. Probabilmente questo è il suo punto debole, e per questo quando qualcuno ha qualcosa da dire tocca questo tasto. Per la sua vena passionale e la sua carica erotica le era stato proposto di fare film porno, ma lei non ha mai voluto.

Wanda Nara conduttrice e fra poco anche opinionista

Impulsiva e diretta, Wanda Nara è diventata più forte grazie al lavoro di conduttrice in tv. Questo ruolo le ha permesso però anche di farsi apprezzare sotto un’altra luce e di far vedere cosa sa fare. Tuttavia, nella sua vita privata è diversa da come la si vede in tv ed è sempre di corsa per badare ai suoi figli.

Tra preparare la colazione, mandare i figli a scuola il tempo al mattino è poco, e se non si alza presto non riesce a fare tutto. Quindi, Wanda oltre che una donna sexy è anche una mamma premurosa e cerca di organizzare anche gli spazi da condividere con la famiglia. Visto che Mauro si trova a Parigi, i due cercano di trascorrere insieme week end lunghi.

Wanda al GF si rivelerà senza filtri

Durante l’intervista al programma di Chiambretti il conduttore le ha chiesto cosa farà in veste di opinionista al GF. Lei ha risposto che non nasconderà la sua personalità e si rivelerà per quella che è, senza filtri.

Inoltre, ha anche aggiunto che cercherà di vedere il personaggio e non il fatto che sia dentro la casa. La Nara ha confidato poi che sin dal primo incontro con il marito è stato un colpo di fulmine. Ha iniziato a lavorare per Mauro quasi per caso, poi ha preso lei le redini e anche oggi è agente di Icardi.