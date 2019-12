Red Ronnie, spietato contro i talent e chi mangia carne “Due cose deleterie”

Protagonista nel dibattito sulla carne contro Gianfranco Vissani Red Ronnie dichiara di essere vegetariano dal 1990

In un dibattito acceso contro lo chef Vissani Red Ronnie si scaglia contro chi mangia carne e anche contro i talent. Cosa è successo? Perché il critico musicale se l’è presa con Vissani? Non sono piaciute le battute dello chef contro i vegani. Vissani ha infatti detto che i vegani lo fanno innervosire e che nella nostra storia sono stati i maiali a sfamare le popolazioni! Un’affermazione che Ronnie, vegano dal 1990, non ha gradito.

Ospite nella nuova puntata de La Repubblica delle donne, Ronnie ha risposto alle domande di Chiambretti. In particolare, ha risposto alla domanda su cosa sia peggiore per lui, la carne o i talent. E Ronnie non ha avuto dubbi, visto che ha risposto: ”Fanno entrambi molto male”!!

Per Red Ronnie carne e talent devono essere aboliti

Le parole esatte del critico musicale sono state: ”La carne fa male al corpo, i talent alla musica. Sono entrambi deleteri, da abolire!”

Le sue affermazioni hanno fatto discutere, ma Ronnie non ha mancato di rispondere a Vissani. Gli ha detto infatti che se vuole mangiare carne che se la mangi, lui da quando non ne mangia non è mai stato ammalato. Il critico ha quindi difeso il punto di vista dello stile vegano nel dibattito contro lo chef Gianfranco Vissani.

Promotore di uno stile di vita sano e privo di carne, tuttavia Ronnie ha ammesso di non essere estremo. Però cerca di mangiare pasta con farina di farro, e ogni tanto si concede un dolce dove c’è magari del latte. Per questo non si definisce totalmente vegano.

Il critico musicale promotore di uno stile di vita sano

Il critico musicale nel corso della puntata ha raccontato come è diventato vegetariano. La sua non è stata una scelta di carattere etico, ma una necessità di tipo fisico. Ha raccontato infatti che soffriva di un dolore alla spalla e neanche il cortisone riusciva a guarirlo.

Dopo averne parlato con Gianni Morandi mentre stava portando la mamma malata in una clinica di Forlì, è andato con lui. Si è fatto visitare dagli esperti della Engel che usano oli essenziali e applicano l’iridologia. Per Ronnie ha rappresentato la scoperta di un mondo nuovo, e da qui la decisione di condurre uno stile di vita più sano.