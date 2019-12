Uomini e Donne: Giordano Mazzocchi torna a parlare di Nilufar Addati, ecco come stanno realmente le cose

Giordano Mazzocchi è tornato sull’argomento Nilufar Addati. Ecco che cosa ha detto e come stanno le cose tra di loro

Uomini e Donne: Giordano parla di Nilufar, ecco come stanno le cose

Negli ultimi mesi molte persone hanno visto Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati insieme in atteggiamenti molto amichevoli e confidenziali. Per questo, i fan della coppia nata a Uomini e Donne hanno iniziato a sperare in un ritorno di fiamma dopo la fine della loro storia.

Giordano Mazzocchi, però, ha parlato di Nilufar nel corso di una diretta Instagram. L’ex corteggiatore ha letto una delle domande che stavano arrivando: “Come va con Nilufar?“. Accanto a lui c’era un’amica che ha prontamente risposto: “Sono molto tranquilli e in ottimi rapporti, tutto nella norma e tutto in armonia“. Poi qualcun altro ha chiesto di mettere a tacere le voci di un ritorno di fiamma e loro hanno risposto all’unisono: “L’abbiamo appena fatto“.

Insomma, non c’è nessun ritorno di fiamma. Giordano e Nilufar hanno semplicemente riallacciato un rapporto civile e sereno, dal momento che lavorano anche nella stessa agenzia.

La storia di Nilufar e Giordano

Vi ricordate come sono andate le cose tra Nilufar e Giordano? Lei era una delle corteggiatrici di Mattia Marciano, ma a lui non piaceva. La sua parlantina e la sua schiettezza, tuttavia, hanno colpito molto Maria De Filippi e la redazione e per questo le hanno proposto il trono. Ha portato alla fine Giordano e Nicolò Ferrari e poi ha scelto Giordano.

Tuttavia, la loro storia ha avuto una prima battuta d’arresto quando si è venuto a sapere che Nilufar durante il trono ha provato ad ingannare la redazione. Si era frequentata segretamente con Stefano, un ristoratore di Napoli e lo aveva fatto venire in trasmissione facendo finta di non conoscerlo e gli aveva promesso di sceglierlo. Non è andata così perché Nilufar si è poi innamorata davvero di Giordano.

Per superare tutto questo hanno partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip e dopo un percorso molto travagliato in cui Giordano non parlava neanche di amore, hanno deciso di ripartire e stare ancora insieme. Le cose, però, non sono andate bene e dopo pochi mesi si sono lasciati definitivamente. I fan della coppia, però, continuano a sperare che tra loro possa ritornare il sentimento. Secondo voi può accadere?