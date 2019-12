Uomini e Donne: Karina Cascella parla di Gianni Sperti, il rapporto tra i due opinionisti

Karina Cascella ha parlato del rapporto che la lega a Gianni Sperti. Ecco come stanno le cose tra di loro ad oggi

Uomini e Donne: l’amicizia tra Karina Cascella e Gianni Sperti

Il pubblico di Uomini e Donne ha visto per tanti anni Karina Cascella e Gianni Sperti vicini e complici nel commentare le vicende del programma. Infatti, entrambi erano opinionisti, con Tina Cipollari. Poi, Karina Cascella ha deciso di dedicarsi ad altro mentre Gianni Sperti è rimasto nel programma. Tuttavia, tra loro è nata una profonda e vera amicizia. Ci sono foto sui giornali e sui social che ne sono la dimostrazione.

Negli ultimi tempi, però, si è diffusa una voce che voleva un allontanamento tra i due. Recentemente Karina Cascella ha voluto fare chiarezza e dire come stanno davvero le cose tra lei e Gianni Sperti. Ecco che cosa ha scritto sui social.

Karina e Gianni: il rapporto oggi

Come riporta il sito Gossip e Tv, Karina Cascella ha risposto recentemente ad alcune domande sul suo profilo Instagram e una di queste era proprio su Gianni Sperti. L’opinionista ha approfittato della domanda per fare chiarezza sul suo rapporto con il ballerino. Ecco che cosa ha scritto:

Gianni Sperti è una delle persone più importanti della mia vita. Anche se non ci vediamo spesso, ogni volta che ci riabbracciamo è come se non ci fossimo mai divisi.

Non solo, ma poco dopo lo stesso Gianni ha ripostato la risposta di Karina aggiungendo un “Mi manchi” con un cuore. Insomma, nessun allontanamento, ma ancora tanto affetto tra di loro. Vi sono piaciute le parole dell’opinionista?

Da Uomini e Donne a opinionista di Barbara D’Urso

Karina non è più opinionista di Uomini e Donne da tanti anni, ma continua ad avere quel ruolo nelle trasmissioni di Barbara D’Urso, ovvero Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso. Si era anche proposta di fare l’opinionista per L’Isola dei Famosi ma non è avvenuto.

Inoltre, recentemente ha anche più volte smentito la sua partecipazione ai reality quali L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Karina ha difficoltà a lasciare la sua bambina, Ginevra, nata dalla relazione con Salvatore Angelucci, ex tronista di Uomini e Donne.

Nonostante ad oggi il rapporto con Salvo e con la nuova compagna sia molto bello, Karina è una mamma molto apprensiva e, comunque, non vuole che Ginevra senta la sua mancanza. Secondo voi le cose cambieranno in futuro? La vedremo mai in un reality?