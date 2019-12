Costantino Vitagliano, in lacrime da Barbara D’Urso, ecco il perchè

Costantino Vitagliano in lacrime ringrazia Barbara D’Urso, scopriamo cosa è successo

Non è un buon momento per Costantino Vitagliano, e lo ha dichiarato poco tempo fa lui stesso a Uomini e Donne Magazine. Dalle sue parole nell’intervista si capiva perfettamente che non stava bene, viste le esperienze che ha passato di recente. L’ex tronista di Uomini e Donne, e anche ex gieffino, è stato ospite nel salotto di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque.

Nel corso della puntata ha raccontato cosa ha vissuto e del suo stato d’animo. Cosa è accaduto esattamente a Costantino? Egli stesso ha detto parole eloquenti, e ha confessato che quando si perdere una persona importante come la mamma tutto cambia.

Costantino Vitagliano ricorda la madre e piange

L’ex tronista ha parlato di come quando vedi una persona cara consumarsi la sofferenza è atroce. Vitagliano ovviamente parla della perdita della madre, venuta a mancare di recente dopo tre anni di sofferenza. Barbara gli ha confessato che nonostante lo avesse avuto per diverso tempo come opinionista non si era accorta di cosa stava accadendo nella sua vita.

Costantino ha aggiunto che non riusciva ad esternare la sua preoccupazione e si teneva tutto dentro. Ha anche detto di essersi sentito impotente, ma sapeva benissimo che non poteva fare nulla. L’ex tronista porta ancora dentro il suo cuore tutta la sofferenza per la perdita della madre, un dolore forte che piega chiunque nella vita. Lui però ha detto che pian piano sta riemergendo, ma questo lo deve a sua figlia.

Vitagliano sta superando tutto grazie alla figlia

Costantino ha detto di aver vissuto momenti fantastici nella sua vita, seguiti poi da qualche delusione i sofferenza. Alti e bassi che comunque non si possono evitare e che lasciano il segno. Perdere la mamma per lui è stato come sprofondare. Durante l’intervista Barbara ha fatto rivedere a Costantino il video della puntata in cui l’ex tronista è stato ospite a Pomeriggio Cinque assieme ai genitori.

E a quel punto l’ex tronista è scoppiato in lacrime, ma ha ringraziato la conduttrice per il bel gesto. L’immagine della madre in televisione insieme a lui lo ha commosso e le lacrime per l’ex tronista sono state una liberazione. Costantino sta cercando di superare questo momento grazie all’amore della figlia Ayla avuta con la ex Elisa Mariani.