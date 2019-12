Cecilia Rodriguez, ha deciso di parlare, “Mi ha fatto male” parole inaspettate su Belen

Cecilia Rodriguez ha voluto dire la sua sui commenti che la paragonano spesso alla sorella Belen

Anche lei sotto i riflettori, Cecilia Rodriguez viene spesso paparazzata e finisce anche senza volerlo sulle pagine dei giornali. Le sue mise sexy e sensuali, il suo fisico perfetto non passano certo inosservati. Questa estate la sorella di Belen ha trascorso le vacanze a Ibiza insieme al fidanzato Ignazio Moser.

Al momento non può chiedere si più, tutto va a gonfie vele, amore, lavoro, relax…ma cosa turba invece la piccola della famiglia Rodriguez? Nonostante tutto vada molto bene, il gossip non finisce mai di metterla in mezzo, anche per commenti fatti dagli utenti. Di cosa si tratta? Da questa estate giravano voci piccanti sulle due sorelle Rodriguez e non sono mancati i confronti con Belen.

Cecilia Rodriguez spesso paragonata a Belen

E’ stata soprattutto una foto a far partire il gossip, che metteva in evidenza il fondoschiena di Cecilia. La bella Rodriguez vanta un lato B tonico e fotografato senza veli è stato messo a confronto con quello della sorella. Oltre a questo dettaglio, a turbarla sono state anche le polemiche di casa Moser, che non sono mancate.

Girava voce che il padre di Ignazio voleva che il figlio tornasse all’ovile, ovvero a dedicarsi all’azienda di famiglia. Insomma, Cecilia deve convivere con tante polemiche, ma il paragone con la sorella Belen sembra essere stato quello che l’ha colpita di più.

Cecilia vuole essere apprezzata per quello che è

Il fatto che non va giù a Cecilia è che quando pubblica una foto subito partono i paragoni con la sorella Belen. Negli scatti pubblicati dalla Rodriguez risalenti alla stagione estiva la vediamo sul bordo di una barca in costume mentre prende il sole. La foto è bellissima foto ma non mette in risalto le sue curve.

Il commento di un fan che le dice come Belen ha le forme più tonde non la fa arrabbiare, e lei risponde dicendo che lei rimane il top. Ovviamente Cecilia non ha invidia della sorella, e non esita a specificare che lei è sempre la migliore.

Le critiche però non passano inosservate e quando viene ospitata nel salotto di Lorella Boccia Cecilia parla apertamente di tutto. Oltre a parlare del rapporto con Ignazio Moser, ha parlato anche del paragone con Belen, ma ha confessato di aver imparato nel tempo a gestire le critiche.