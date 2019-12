L’amica geniale: ecco quando andrà in onda la seconda stagione e piccoli spoiler

Tutti gli appassionati delle fiction RAI erano in attesa del debutto della seconda stagione della serie L’amica geniale. Ebbene, da poche ore sono trapelate delle informazioni molto interessanti a riguardo. Come riportato sul sito ANSA e su molti altri, la fiction, infatti, sarà trasmessa su RAI 1 a partire da lunedì 10 febbraio 2020, ma non è tutto.

Nei giorni 27, 28 e 29 gennaio, nelle principali sale cinematografiche, saranno presentati in anteprima i primi due capitoli della seconda stagione de L’amica geniale, storia del nuovo cognome.

Dal 10 febbraio torna L’amica geniale seconda stagione

L’attesa è, ormai, finita, finalmente è spuntata la data di messa in onda della seconda stagione de L’amica geniale. I fan più appassionati, però, avranno l’opportunità di visionare in anteprima i primi due episodi direttamente sul grande schermo, si tratta di un appuntamento unico ed imperdibile.

La serie, ispirata al romanzo di Elena Ferrante, pubblicato nel 2011, è riuscita a catturare l’attenzione di moltissimi telespettatori. La prima stagione, infatti, ha raggiunto livelli record di ascolti che sembrano essere presagio di un enorme successo anche per la seconda. Così come la precedente, anche questa stagione sarà caratterizzata da 8 episodi, per un totale complessivo di 4 puntate.

Dove si era fermata la trama e cosa accadrà

La seconda stagione de L’amica geniale ripartirà esattamente da dove si era interrotta la prima Lila ed Elena hanno 16 anni, ma si trovano a vivere delle situazioni molto più grandi di loro. Lila si è appena sposata, ma l’acquisizione del nuovo cognome le farà perdere sempre di più le sue origini. Le due ragazze intraprenderanno strade completamente differenti. Elena si dedicherà agli studi e dirà di essere pronta a partire per studiare all’università di Pisa, mentre la sua amica diventerà un’abile venditrice nel negozio dei Solara.

Alquanto rilevante si rivelerà la presenza di Nino Sarratore, ritornato nella vita delle due fanciulle a seguito di una vacanza ad Ischia. Sarà proprio la figura di quest’ultimo a proiettare le due ragazze in mondi completamente opposti.

Sulla pagina Instagram ufficiale della serie sono stati pubblicati alcuni video e foto in anteprima che stanno mandando in visibilio i fan. I telespettatori non vedono l’ora di vedere come si evolverà la storia delle due ragazze napoletane.