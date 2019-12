Un posto al sole, spoiler 20 dicembre 2019: Arianna dice no ad Andrea

Nuovo ed imperdibile appuntamento con Un posto al sole in onda su Rai 3 venerdì 20 dicembre. Ne vedremo delle belle con Clara e Alberto ma anche con Otello e la coppia Andrea e Arianna.

Quest’ultimi due si ritroveranno a prendere una decisione fondamentale che rischierà di stravolgere tutti i loro progetti futuri. Arianna infatti, deciderà di non andare a Londra a causa dei suoi timori. Per Otello, invece, le cose si metteranno male. Ecco le anticipazioni della celebre soap opera napoletana.

Anticipazioni Un posto al sole, trama 20 dicembre

Continuerà a tenere banco la questione tra Clara e Alberto. La donna sta generando scalpore tra gli spettatori a causa del suo comportamento nei confronti dell’avvocato Palladini. Clara sarà molto pressata. Nelle prossime puntate la situazione sarà ancora peggio!

Silvia e Michele decideranno di risolvere la questione su Otello una volta per tutte. La coppia si vedrà con Serena e Filippo per decidere sul da farsi. Il comportamento del pensionato, infatti, sta risultando piuttosto invadente. In puntata vedremo Arianna tirarsi indietro e decidere all’ultimo momento di non seguire Andrea a Londra. Arrivati a questo punto, il Pergolesi si ritroverà davanti ad un bivio e dovrà prendere una spinosa e decisiva decisione. Lascerà la Landi per volare all’estero oppure lascerà perdere per sempre i suoi progetti?

Spoiler UPAS

Nella prossima settimana ci saranno delle evoluzioni importantissime all’interno della soap partenopea. Prima di tutto Arianna farà dietrofront e cambierà idea. Grazie ai modi persuasivi di Andrea Pergolesi, la Landi lo seguirà all’estero scrollandosi di dosso tutte le sue preoccupazioni. Clara porterà avanti la sua lotta contro Alberto Palladini ma dovrà battagliare con delle complicazioni di un certo spessore.

Serena accoglierà Viviana ma non avrà idea che la donna sia stata a letto con suo marito. Quando quest’ultimo verrà a sapere che la sua amante soggiorna nel Bed & Breakfast di sua moglie, incomincerà a sudare freddo. Nella prossima settimana assisteremo ad una magica puntata di Natale che coinvolgerà la piccola Bianca e Jimmy. Ci saranno molti risvolti inaspettati che divertiranno i numerosi telespettatori di Un posto al sole.