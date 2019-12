Trono Over: ecco chi è la bellissima sorella di Armando Incarnato (FOTO)

Ecco le foto di Tina, la sorella di Arando Incarnato.

Nella ultime puntata del Trono Over molti sono stati i colpi di scena. L’amatissimo cavaliere di Gemma Galgani è stato smascherato da Armando Incarnato. Juan Luis, a quanto pare avrebbe corteggiato la sorella di Armando tanto da definirsi innamorato. Ma chi è questa donna?

Ecco chi è Tina

Armando Incarnato ha accusato Juan Luis di prendere in giro Gemma Galgani. Il cavaliere napoletano del trono over, infatti, ha svelato l’esistenza di alcuni messaggi che Juan scriveva a sua sorella. Tina Incarnato è una bellissima donna quarantenne che oltre ad essere amante dell’arte ha anche diverse passioni, tra cui il canto.

La sorella di Armando è una donna molto riservata che non pubblica molto della sua vita privata ma al tempo stesso tiene molto al suo aspetto fisico. Come potete vedere dalle foto Tina è una donna davvero molto bella e attraente. Una bellezza davvero mediterranea che lascerebbe senza fiato tutti… Chissà se anche lei prenderà parte al Trono Over per conoscere la propria anima gemella. (Continua dopo le foto)

Trono Over: Armando Incarnato incastra Juan Luis

Un grande colpo di scena quello che è accaduto nell’ultima puntata del Trono Over. Armando Incarnato ha portato in studio le prove che incastrano Juan Luis. Il cavaliere di Gemma Galgani a quanto pare avrebbe mentito fin dal primo giorno e anche la torinese ne sembra convinta.

Dopo aver trascorso una notte insieme in hotel, la Galgani non capisce come Ciano non si sia avvicinato a lei. Inoltre, le varie segnalazioni sul napoletano non sembrano del tutto finte. Più di una volta, il venezuelano è stato beccato accanto ad una bionda, e lui ha risposto che la donna in questione è solamente un’amica.

A lasciare qualche dubbio in più è di sicuro la prova portata negli studi da Armando. Quest’ultimo ha mostrato a Tina e Gianni i messaggi di Ciano che ha scambiato proprio con sua sorella Tina. Una chat davvero compromettente che fa capire l’interesse del sessantenne verso la sua paesana. Nei messaggi, infatti, Juan Luis ha definito la bellissima mora come il suo sogno proibito.