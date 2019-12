Il Paradiso delle signore trame dal 30 dicembre al 3 gennaio: Salvatore e Gabriella si sposano?

Come già anticipato, Il Paradiso delle signore non sarà trasmesso per tutta la settimana di Natale, ma tornerà in onda il 30 dicembre e le trame sono davvero entusiasmanti. Salvatore deciderà di compiere il grande passo di chiedere a Gabriella di diventare sua moglie.

Decisamente differente, invece, sarà la situazione tra Federico e Roberta. Il ragazzo sarà in licenza dal servizio militare e sarà felicissimo di riabbracciare la sua amata. Quest’ultima, però, andrà in panico dopo quello che è accaduto con Marcello.

Trame del Paradiso delle signore: la proposta di matrimonio

Le puntate de Il Paradiso delle signore a cavallo tra fine 2019 e inizio 2020 hanno trame molto intricate. Nell’episodio di lunedì 30 dicembre vedremo che Roberta riceverà una lettera da Federico. La ragazza, però, non saprà che fare in quanto turbata da quanto accaduto con Marcello. Clelia e Luciano si sforzeranno di restare indifferenti l’uno all’altra, mentre Umberto sarà sempre più vicino a Flavia per raggiungere i suoi obiettivi.

Martedì, invece, vedremo che tutto sarà pronto per l’ultimo dell’anno. Armando e Agnese trascorreranno la serata da soli a lume di candela. Stessa sorte capiterà anche a Silvia e Luciano che si troveranno senza i figli nel giorno di fine anno. Proprio allo scoccare della mezzanotte, Salvatore prenderà coraggio e chiederà a Gabriella di sposarlo.

Una devastante notizia spiazza i Cattaneo

Le cose tra Roberta e Marcello, invece, saranno sempre più tese, la ragazza sarà piena di sensi di colpa nei confronti del suo fidanzato Federico. Agnese, invece, soffrirà molto per la ricezione di una lettera che, tempo prima, aveva inviato a suo marito. La donna incomincerà a sospettare che gli possa essere successo qualcosa. Angela, invece, si metterà alla ricerca del figlio e si confiderà con Riccardo.

Quest’ultimo sarà sempre più conteso tra la nuova cameriera e Ludovica. Le trame degli ultimi due episodi della settimana del Paradiso delle signore, però, svelano che Adelaide metterà in guardia Angela e la minaccerà di licenziarla in caso non dovesse riuscire a controllare i suoi impulsi. Gabriella, invece, accetterà la proposta di matrimonio di Salvatore e, quindi, chiederà esplicitamente a Cosimo di lasciarla in pace. Federico, infine, starà per tornare in città e sua madre gli organizzerà una festa. Una notizia sconvolgente, però, invaderà casa Cattaneo.