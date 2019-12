Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini sbugiarda Marco Carta? Il cantante pubblica le prove

Marco Carta ha risposto per le rime ad Alfonso Signorini pubblicando la prova di essere stato contattato per il reality. Ecco di che cosa si tratta

Alfonso Signorini sbugiarda Marco Carta?

Alcuni giorni fa Marco Carta ha risposto ad alcune domande dei suoi follower su Instagram e una di queste riguardava il Grande Fratello Vip. Da anni il nome del cantante viene fatto come prossimo inquilino della Casa più spiata d’Italia ma Marco si è affrettato, questa volta, a smentire. Ha detto che ogni anno gli è stato proposto, e anche quest’anno, ma lui ha sempre rifiutato.

Ebbene, a CR4 – La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti, Alfonso Signorini ha detto che nessuno della produzione ha mai chiesto a Marco Carta di partecipare al reality quest’anno. Sul web hanno iniziato a diffondersi gli articoli di come il conduttore del programma avesse sbugiardato l’ex concorrente di Amici. Ma Marco Carta ha pubblicato le prove.

Le prove di Marco Carta

Marco non ha preso molto bene le parole di Alfonso Signorini e ha deciso di replicare pubblicando lo screenshot di un messaggio. In questo messaggio si legge che una certa Annalisa ha contattato Marco per proporgli un incontro con gli autori del Grande Fratello Vip. Ecco qui di seguito la foto. Il cantante ha poi aggiunto un commento:

Giusto perché ad una certa bisogna mettere i puntini sulle i. Dire che mi hanno chiesto di partecipare al gf vip non fa di me una persona migliore quindi perché dirlo? Comunque… a voi la prova.

Ci sarà un seguito a questa vicenda? Come mai Alfonso Signorini ha negato? C’è un fraintendimento o qualcos’altro? Voi che cosa ne pensate?

I primi concorrenti del reality

In attesa del debutto della quarta edizione del Grande Fratello Vip a gennaio 2020 su Canale 5, ci sono le prime certezze sul cast. Innanzitutto ci saranno Pupo e Wanda Nara come opinionisti fissi accanto ad Alfonso Signorini. I primi due concorrenti ufficiali sono Rita Rusic e Pago, mentre gli altri tre sono Adriana Volpe, Michele Cucuzza e Antonella Elia.

Per il momento si sta confermando un cast in cui le persone non devono chiedersi: “E questo chi è?”, cosa che è successa, invece, nelle altre edizioni. In rete circolano anche altri nomi: Antonio Zequila, Aristide Malnati, Barbara Alberti, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro e Fabio Testi. Tuttavia, per altre informazioni ufficiali si dovrà attendere ancora un po’.