Avete mai visto dove vivono Wanda Nara e Mauro Icardi? Nella Ville Lumière di Parigi [FOTO]

La nuova abitazione di Mauro e Wanda

Dopo anni a Milano, Mauro Icardi e Wanda Nara si sono trasferiti a Parigi per via del lavoro del calciatore. Tuttavia l’argentina continua a fare la pendolare tra Italia e Francia per via del suo impegno a Tiki Taka. Nella città romantica i due piccioncini e i loro cinque figli vivono in un meravigliosa e super moderna Villa. Andiamo a vedere nel dettaglio foto e informazione dell’abitazione degli argentini.

La casa parigina degli argentini

La casa di Wanda e Mauro si chiama Ville Lumière e di recente lo ha mostrato attraverso delle Stories condivise su IG. I colori dominanti dell’abitazione francese sono il grigio e il bianco, che rendono l’ambiente abbastanza moderno ed elegante.

Il gusto nell’arredamento è di grande stile e pregio, inoltre le varie camere sono molto spaziose e confortevoli. La zona living è moderno, ampio e spazioso. I muri sono bianchi ma sono presenti dei stucchi in rilievo. E’ possibile notare anche un meraviglioso camino, con sopra da un grande specchio.

Nella stanza, in un angolo, si può vedere anche un bellissimo pianoforte a coda nero che si adatta molto bene con tutto l’arredamento. Per quanto riguarda i tendaggi e moquette sono beige, inoltre ci sono tre divani molto accoglienti, accompagnati da tantissimi cuscini. Sono presenti anche alcuni tavolini di gran design, uno tondo e alto e l’altro più basso in tessuto. (Continua dopo le foto)

Le scale e la camera da letto di Wanda Nara e Mauro Icardi

Per quanto riguarda la cucina di Wanda Nara e Mauro Icardi è possibile notare dei colori che abbiamo visto nelle altre camere. L’arredamento è moderno e all’avanguardia. E’ possibile vedere delle sedie classiche, ma anche degli sgabelli dal design accattivante. C’è anche una porta finestra che porta all’esterno della villa.

C’è da notare anche delle bellissime scale, con delle ringhiere in ferro, facendo intendere che la loro abitazione è ubicata su due piani, e molto probabilmente al piano superiore ci dovrebbe essere la zona notte. Anche la camera da letto dei due argentini ha un sapore ultra moderno. I muri sono di un colore grigio molto tenue. Il letto è beige in tessuto, il suo stile glamour e chic. Per quanto riguarda il pavimento è ricoperto da una moquette dello stesso colore del letto.