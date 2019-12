Gossip, Eros Ramazzotti e il possibile ritorno di fiamma con una sua ex: il rumors

Eros Ramazzotti tornato insieme con una sua ex?

Nonostante si siano separati da diversi mesi il gossip continua ad occuparsi di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Quest’ultima ha ritrovato l’amore con l’imprenditore Charley Vezza e addirittura si parla di una possibile gravidanza. Ultimamente alcuni hanno visto l’ex del cantante mostrare un pancino sospetto.

E il padre di Aurora è ancora single? Di recente l’artista romano ha rilasciato una lunga intervista ad un noto settimanale affermando di non avere nessuna donna al suo fianco. Tuttavia gira voce che Eros si starebbe frequentando con una sua ex del passato. Di chi si tratta? A rendere nota la notizia ci ha pensato il magazine Oggi.

Lo scoop del settimanale Oggi

Sulla rubrica ‘Pillole di Gossip’ del magazine diretto da Umberto Brindani si legge questo:

“Si mormora che anche per Eros sia un periodo sereno e ricco di novità. Si dice che abbia ritrovato la carica e l’entusiasmo grazie al ritorno di fiamma con una persona con cui in passato aveva avuto una intensa relazione”.

Chi sarebbe questa donna del passato? Ad oggi è tutto un mistero. Intanto la sua ex moglie Marica Pellegrinelli è molto felice al fianco di Charley Vezza. I due ormai fanno tutto alla luce del sole. Oltre alle immagini mostrare sui loro canali social, il magazine Diva e Donna ha mostrato delle foto che ritraggono i due ad una festa organizzata dall’artista Maurizio Cattelan.

Marica Pellegrinelli aspetta un bambino da Charley Vezza?

Come accennato prima Marica Pellegrinelli e la sua dolce metà, durante la festa in questione, si sono mostrati complici e sorridenti. I fotografi del magazine Diva e Donna, in più, si sono accorti che più volte durante la serata l’ex consorte di Eros Ramazzotti si è toccata il ventre. Per caso sta aspettando un bambino? Se fosse così per la donna sarebbe la terza gravidanza dopo la nascita di Raffaella Maria di otto anni, e Gabrio Tullio di quattro.