Anticipazioni spagnole Una Vita: Ursula terrorizza il quartiere con strane lettere minatorie

Le anticipazioni spagnole di Una Vita svelano che, in territorio iberico, stanno per accadere degli eventi terrificanti per gli abitanti di Acacias. Se in Italia la perfida dark lady ha abbassato un po’ la guardia, lo stesso non può dirsi per quanto sta accadendo in Spagna.

La Dicenta, infatti, avrà in serbo per gli abitanti di Acacias un piano davvero diabolico per spaventare i suoi vicini. Dopo essersi chiusa misteriosamente in convento, infatti, incomincerà a mandare strane lettere minatorie.

Anticipazioni spagnole: Ursula crede di vedere Cayetana

A seguito della morte di Samuel, Ursula troverà in Genoveva, la vedova del gioielliere, un’alleata speciale. Con il passare del tempo, però, la donna romperà il patto che la lega alla Dicenta in quanto innamorata di Felipe. Questo affronto farà perdere le staffe alla dark lady che, infatti, deciderà di vendicarsi di tutte le persone che, negli ultimi tempi, hanno provato ad ostacolarla e l’hanno trattata male.

Stando a quanto emerso dalle anticipazioni spagnole, le puntate di Una Vita assumeranno una connotazione folle a causa della pazzia della Dicenta. Ursula, infatti, sarà colta da un raptus nel momento in cui crederà di aver visto il fantasma di Cayetana intento a darle delle istruzioni su come fare per vendicarsi di tutti. La folle nobildonna, allora, si metterà subito all’opera allo scopo di realizzare i suoi diabolici piani.

Una Vita: la Dicenta semina il terrore dal convento

Le prossime puntate di Una Vita saranno animate anche dall’arrivo di un nuovo personaggio, Santiago. Quest’ultimo è il marito di Marcia, il quale stabilirà, sin dal primo momento, un’alleanza con Genoveva. Ursula, allora, deciderà di sfruttare la situazione per mettere in atto il suo piano. Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci svelano che la dama si trasferirà in convento senza dare molte spiegazioni del suo gesto.

Tale scelta lascerà alquanto perplessi gli abitanti di Acacias. Ad ogni modo, nel giro di poco tempo, incominceranno a verificarsi delle situazioni parecchio spiacevoli. Molti protagonisti della soap opera, infatti, incominceranno a ricevere delle lettere minatorie scritte proprio dalla dark lady. La situazione sarà davvero terrificante, ma quali saranno le reali intenzioni della Dicenta?