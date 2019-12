Ultim’ora: una nota conduttrice Rai è in trattativa con Mediaset

Un curioso retroscena è avvenuto nelle ultime ore, che farà molto parlare. Una nota conduttrice Rai, infatti, è in trattativa con Mediaset. Si tratterebbe di un ritorno. Tale presentatrice, il cui nome lo leggerete nelle prossime righe, ha già lavorato in passato con l’azienda di Cologno Monzese.

Tra le tante trasmissioni che ha condotto, possiamo citare Forum, Verissimo e Buona Domenica. Di chi stiamo parlando? Quale conduttrice Rai è in trattativa con Mediaset? Stiamo parlando di Paola Perego, dal 2010 in Rai, azienda in cui negli ultimi mesi sta faticando a trovare uno spazio dopo la non conferma di Superbrain e Non Disturbare che, quindi, non torneranno in onda in questa stagione televisiva.

Paola Perego verso il ritorno a Mediaset

Secondo varie voci di corridoio, sempre più insistenti, Paola Perego è in trattativa con Mediaset per un grande ritorno nell’azienda dove ha sfornato molti dei suoi grandi successi televisivi. Come non ricordare le passate edizioni di Forum, assieme al compianto Pasquale Africano? La Perego, inoltre, è stata la conduttrice delle ultime edizioni di Buona Domenica assieme a Sara Varone ed Elisabetta Gregoraci.

Un ritorno che potrebbe far piacere a tantissimi suoi fans, in particolare chi, dal lontano 2008, attende il ritorno de La Talpa. Per quanto riguarda quest’ultimo programma, Paola Perego non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare a riproporlo.

Perego conduttrice de Lo Show dei Record 2020?

Se Paola Perego tornasse a Mediaset, è molto probabile una nuova edizione de La Talpa. Pertanto, un ritorno del reality game non avverrebbe prima dell’autunno 2020. Pertanto, c’è un progetto che la conduttrice originaria di Monza potrebbe subito accettare. Stiamo parlando de Lo Show dei Record. Lo Show dei Record è stato in passato già condotto dalla Perego e tornerà in onda, dopo un’assenza di cinque anni, nella primavera 2020.

Al momento, noi di Kontrokultura vi abbiamo detto che tra i papabili conduttori del programma ci sono Paolo Bonolis ed Alvin, ma è molto probabile che l’azienda di Cologno Monzese, per permettere che la Perego possa tornare a lavorare già in questa stagione televisiva, possa proporre a lei la conduzione. Infatti, Paola Perego è stata conduttrice negli ultimi anni di un programma simile, ossia Superbrain su Rai 1 e, per questo motivo, un ritorno a Lo Show dei Record non è affatto remoto, anzi, tutt’altro.