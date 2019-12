Beautiful, anticipazioni puntata di sabato 21 dicembre: ecco chi è Florence

Appuntamento del sabato della soap opera statunitense di Canale 5

Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato agli spoiler sulla serie statunitense di Canale 5 Beautiful. Ricordiamo che la soap opera che è ambientata a Los Angeles ed è stata ideata dai fratelli Bell. Il primo appuntamento in assoluto è stato trasmesso sull’emittente CBS dal 1987, mentre in Italia lo sceneggiato va in onda negli Anni Novanta prima su Rai Due e successivamente su Canale 5.

A cosa assisterà il pubblico italiano nel prossimo episodio della serie che andrà in onda anche domani pomeriggio, sabato 21 dicembre 2019 alle 13:40 subito dopo il Tg5 Giorno? Per scoprirlo vi consigliamo di leggere l’intero articolo dove troverete tutti gli spoiler dettagliati.

Spoiler Beautiful: Brooke consola Hope, Flo preoccupata

Gli spoiler della prossima puntata della soap opera americana Beautiful in onda domani pomeriggio, sabato 21 dicembre 2019, svelano che Brooke cercherà in tutti i modi di dare conforto ad un’inconsolabile Hope. La Logan, infatti, sarà ancora sotto shock per la morte inaspettata della figlia Beth. Nello studio fotografico della Forrester Creations, Zoe e Xander si lasceranno andare ad un bacio appassionato.

Florence si rivolgerà al dottor Reese preoccupata per quello che sta accadendo. La ragazza non è la vera madre della neonata ma è una vecchia amica del ginecologo, a conoscenza dei suoi enormi debiti di gioco. Cosa accadrà? Per scoprirlo vi consigliamo di continuare a guardare la serie statunitense di Canale 5.

Beautiful anticipazioni, puntate americane: Zoe tornerà alla Forrester Creations

Gli spoiler sugli episodi statunitensi di Beautiful ci rivelano che vedremo ancora Zoe Buckingham alla Forrester Creations. Ricordiamo che la ragazza è stata licenziata perchè ha taciuto per tempo ciò di cui era a conoscenza.

Stiamo parlando dello scambio delle culle, per cui Reese Buckingham, il padre ginecologo è stato portato in carcere a Londra e quindi processato per direttissima. Per avere dei vantaggi la Fulton, che ha aiutato il padre ha testimoniato contro di lui. Zoe, dopo la condanna del genitore è stata ospitata da un caro amico di Thomas.