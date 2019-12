Una Vita, anticipazioni puntata di sabato 21 dicembre: Celia ha un malore

Appuntamento del sabato della soap opera spagnola di Canale 5

Ben ritrovati con nuovo spazio dedicato alla soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita. La seguitissima soap opera ambientata ad Acacias, sembra proprio che per il momento non andrà in onda in prime time.

Cosa vedremo nel prossimo episodio che andrà in onda domani pomeriggio, sabato 21 dicembre 2019, subito dopo la serie Beautiful e prima de Il Segreto di Puente Viejo? Per scoprirlo vi consigliamo di leggere l’intero articolo dove troverete tutti le anticipazioni dettagliate.

Spoiler Una Vita: Celia Alvarez Hermoso ha un grave malore

Gli spoiler sul nuovo episodio della soap opera iberica Una Vita Acacias 38 in onda domani pomeriggio, sabato 21 dicembre 2019, svelano che Celia, Felipe e Padre Telmo saranno molto in ansia. Il motivo? I tre aspetteranno il ritorno di Samuel e Lucia, che nel frattempo passeranno la notte a casa di Nicasio.

E lì l’Alday approfitterà della situazione per corteggiare Lucia. Successivamente la moglie di Felipe Alvarez Hermoso accuserà un malore. Mentre a Lolita sfuggerà la notizia del mancato ritorno di Lucia alla presenza di Ursula Dicenta, la quale subito riferirà l’accaduto a Padre Telmo. Come la prenderà? Cosa accadrà? Per scoprirlo vi consigliamo di continuare a guardare la seguitissima soap opera spagnola di Canale 5.

Una Vita, anticipazioni: Lucia case dalle scale di Acacias 38

Le anticipazioni della soap opera iberica Una Vita, rivelano che poco prima del brindisi per Antoñito e Lolita, che si svolgerà a La Deliciosa accadrà un incidente. Qialcuno metterà della cera nella scale di Acacias 38 appena vedrà che Lucia è andata per qualche istante in casa Alvarez Hermoso per recuperare il dono da dare agli Sposini.

Quindi la Alvarado, appena scenderà le scale, non si renderà conto della presenza della cera e rotolerà giù svenendo. Il primo a soccorrere la cugina di Celia sarà Padre Telmo che, senza pensarci due volte, fermerà la festa del Palacios e la cameriera. Cosa accadrà alla ragazza?