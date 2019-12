Grave lutto a Uomini e Donne, il tragico addio: ‘mi sento morire’

Un grave lutto ha colpito il cavaliere di Uomini e Donne

Un tragico lutto poche ore fa ha colpito un ex cavaliere di Uomini e Donne. I veri appassionati del programma di Maria De Filippi di sicuro ricorderanno Giuliano Giuliani. L’uomo ha fatto parte del dating show diverso tempo fa, intrattenendo con i suoi siparietti il pubblico e non solo.

Dal 2012, Giuliano non è più apparso nel parterre senza un vero motivo ma in tanti continuano comunque a seguirlo. Purtroppo, il settantenne, come lui stesso ha scritto sul proprio profilo social ha perso la sua adorata madre, venuta a mancare nella giornata del 18 dicembre.

Lutto a Uomini e Donne

Un lutto improvviso e decisamente inaspettato, quello che ha colpito Giuliano Giuliani. L’ex cavaliere di Uomini e Donne era molto amato all’interno del parterre. Sorridente, felice e molto amante delle belle donne: questo era Giuliano…

Purtroppo a pochi giorni da Natale, l’uomo ha dovuto dire addio per sempre la sua mamma, ricoverata da giorni in ospedale. Oltre ai messaggi di affetto da parte dei familiari, non è mancato un pensiero da parte dei suoi fan che ancora oggi continuano a seguirlo sui social. Con una dolce dedica, Giuliano ha voluto ricordare la madre, che le è sempre stata accanto nei momenti difficili.

“Te ne sei andata in silenzio , hai sofferto tanto per te la famiglia era tutto , hai dato tanto e chiesto niente “

Dopo aver pubblicato una sua immagine, l’ex cavaliere del trono over ha aggiunto: Addio mamma mi sento morire. Anche noi di kontrokultura affranti per la dolorosa circostanza, partecipiamo al suo dolore…

Chi era Giuliano Giuliani

Giuliano Giuliani ha fatto parte del Trono Over per molti anni. L’ex cavaliere di Uomini e Donne a fine 2014 ha lasciato improvvisamente il programma della De Filippi e in tanti si sono chiesti per quale motivo. Ufficialmente questa sparizione è stata giustificata dalla redazione come una scelta dovuta alla mancanza di donne interessate a corteggiarlo.

Diversamente, invece, è la versione del cavaliere che in una recente intervista ha spiegato quanto abbia sofferto per questa decisione. Più volte, infatti, Giuliano ha lamentato il modo in cui è stato trattato da Maria e dal suo staff chiedendo spiegazioni alla padrona di casa. Purtroppo, non ha mai avuto risposta e ad oggi il settantenne