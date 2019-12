Il clamoroso ritorno del cavaliere: anticipazioni puntata odierna di Uomini e Donne

Terzo ed ultimo appuntamento settimanale del Trono over di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata odierna del Trono over di Uomini e Donne, rivelano che Gemma confermerà in studio che Juan Luis aveva questa serata e le aveva anche domandato di accompagnarla. Inoltre il Ciano le aveva proposto di recarsi a Napoli dai suoi amici ed in giro per locali per farsi un po’ vedere.

Maria De Filippi chiederà alla Galgani se ha il presentimento che lui la stia usando, la dama affermerà di iniziare ad avere dei dubbi al riguardo. Quindi i compagni del parterre senior di U&D inizieranno a dirle di lasciarlo, perchè sta solo speculando su di lei.

A quel punto lei uscirà dallo studio disperata e si getterà su un divano, arriverà la sua nemica Tina Cipollari a consolarla e finirà con il piangere sulla spalla dell’opinionista frusinate. Poi entrerà anche il medico.

Uomini e Donne: Armando Incarnato ritorna in studio

Gli spoiler della puntata odierna del Trono over di Uomini e Donne, rivelano anche che a fine puntata torneranno nello studio 6 dell’Elios in Roma. Il motivo? Perchè avranno una discussione dietro le quinte.

Lei si sentirà costretta con un out-out e lui dirà che vuole solo imitare solo la dama Ida Platano ma non è veramente interessata a lui, quindi nulla di fatto. Nella discussione uscirà fuori che tra loro c’è stato più di un bacio e che lei non ha voluto dirlo per il figlio. Interverrà Roberta dicendo che si sente sfruttata da lui. Perchè lui le aveva detto di voler una pausa di riflessione sia da lei che da Veronica.

In realtà non era vero visto che ora ha provato ad uscire con l’altra. Valentina si siederà al centro con Erik e parleranno che tutto ok, in settimana si sono baciati e c’è passione tra loro. Il cavaliere, però, non vuole darle ancora l’esclusiva, infatti farà entrare una dama che è venuta a corteggiarlo, anche se poi la manderà via perchè non gli piace.