Il Segreto, anticipazioni puntata di sabato 21 dicembre: il nuovo piano di Antolina

Appuntamento del sabato della soap opera iberica di Canale 5

Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a Il Segreto, la soap opera che ha un grosso seguito in Italia e in Spagna scritta da Aurora Guerra. Ricordiamo che l’autrice è la stessa che ha scritto Una Vita Acacias 38. Secondo il nuovo palinsesto di Canale 5, la serie il sabato non viene più trasmessa perché da un mese ha preso al via il talent show Amici di Maria De Filippi.

Quindi la programmazione prevede la messa in onda dal lunedì al venerdì e la domenica pomeriggio dopo Una Vita. Cosa accadrà nella puntata prevista per domani pomeriggio, sabato 21 dicembre 2019 sulla rete ammiraglia Mediaset? Per scoprirlo leggete l’intero articolo dove troverete tutte le anticipazioni dettagliate e tanto altro ancora.

Spoiler Il Segreto: Mauricio non ricorda nulla, Antolina medita vendetta

Gli spoiler sul nuovo episodio della soap opera iberica Il Segreto di Puente Viejo in onda domani pomeriggio, sabato 21 dicembre 2019, svelano che ci sarà il risveglio dal coma di Mauricio. Raimundo Ulloa si recherà in ospedale da quest’ultimo e gli domanderà di fare una ricostruzione dell’attentato a Donna Francisca Montenegro.

Però il capomastro Godoy ha subito un forte trauma cranico e non ricorderà nulla di quanto successo. Nel frattempo la perfida Antolina continuerà a tramare vendetta nei confronti di Isaac e Elsa. Cosa avrà in mente questa volta? Cosa accadrà dopo? Per scoprirlo vi consigliamo di continuare a guardare la telenovela iberica di Canale 5.

Il Segreto, anticipazioni: Lola confessa di aver assassinato suo padre

Stando agli ultimi spoiler della soap opera spagnola Il Segreto, Lola senza opporre resistenza, dirà tutta la verità dicendo di aver accettato di spiarlo per conto di Donna Francisca, perché ricattata. Poi la ragazza ammetterà di essere un’assassina e di aver ammazzato suo padre a sangue freddo.

Un omicidio commesso solo per difendere la povera Ana, per anni abusata dal malvagio genitore. Prudencio Ortega sarà pentito e mortificato per il comportamento assunto nei confronti della sua amata e, comprensivo, accetterà di perdonarlo.