Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 20 dicembre annuncia novità davvero succose. Tale giornata vedrà i nativi dell’Ariete fare i conti con una Luna agitata. Per le persone del Leone sarà un periodo complicato. Di seguito, le previsioni degli astri della giornata di venerdì per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 20 dicembre da Ariete a Gemelli

Ariete – Fate attenzione a ciò che succede attorno a voi, in serata arriverete stanchi ed esausti. Le coppie in crisi non devono creare caos per 24 ore, poiché da sabato arriveranno momenti positivi. Questa Luna in opposizione vi rende agitati.

Toro – Giornata ideale per parlare di tutto, il lavoro vi prende molto. Molti devono ancora abituarsi a un nuovo stile di lavoro. Se nella coppia ci sono problemi, non rimandate le discussioni al weekend perché potrebbero esserci tensioni.

Gemelli – Questo fine settimana vola alto per voi. Se negli ultimi giorni avete avuto delle dispute, non pensateci più. Tra venerdì e domenica cercate di avvicinare la persona amata. Questo è un periodo in cui alcuni di voi battono cassa perché negli ultimi mesi le spese sono state eccessive.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Il vostro è un segno che cambia spesso umore: ogni volta la pensate in maniera diversa dal giorno prima. In questa giornata potreste mettervi contro una persona, discutere per motivi di lavoro. Da sabato le stelle diventano positive, da fine mese arriveranno soluzioni.

Leone – In amore ci sono molti dubbi, cercate di non riversare i problemi di lavoro in amore. Periodo complicato per i single che non riescono a vivere bene l’amore. Il fine settimana promette bene per le relazioni occasionali.

Vergine – Periodo di recupero a livello psicofisico. Questo fine dicembre sarà molto favorevole per chi ha vissuto un blocco. In questo periodo arrivano soluzioni riguardanti la casa e la sfera amorosa. Se un amore è sbocciato da poco, può svilupparsi in breve tempo.

Previsioni di venerdì 20 dicembre da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questa giornata la Luna è nel vostro segno. Il weekend sarà fortunato sia negli incontri che nel gioco. Nel lavoro allontanerete collaboratori e soci che non vi meritano. Cercate di scrollarvi di dosso le situazioni negative.

Scorpione – Fra 24 ore la Luna transita nel vostro segno. Questo fine settimana potrebbe sorprendevi. Se siete soli cercate di frequentare gente, andare in palestra o in un locale. Con le nuove conoscenze non dovete mettere paletti.

Sagittario – Giornata molto interessante per il lavoro. Negli ultimi mesi, Giove ha portato qualche cambiamento improvviso, quindi potreste ricevere buone novità. Questo fine settimana è molto utile per l’amore, che ultimamente è stato maltrattato o semplicemente messo in un angolo per altri motivi.

L’oroscopo di Paolo Fox del 20 dicembre da Capricorno a Pesci

Capricorno – Il mese di novembre è stato faticoso e ancora portate addosso la stanchezza. Molte cose che avete in mente saranno favorite nei prossimi mesi. Siete piuttosto nervosi ma da sabato andrà molto meglio. In amore si possono creare dei dissensi, però, fate attenzione: se prendete certe decisioni potreste ripensarci.

Acquario – Appena possibile, cercate di affrontare le situazioni che non vanno bene e programmate un buon fine settimana. Chi ha un lavoro, avrà riconferme. Non si escludono grandi colpi di scena. La fortuna può arrivare in serata. Gli incotri saranno premiati, anche quelli occasionali.

Pesci – Weekend interessante per gli innamorati e per coloro che vogliono vivere qualche bella novità. Le prossime tre giornate sono positive, soprattutto, per chi vuole conoscere persone nuove o recuperare un amore. Le coppie che si vogliono davvero bene, potrebbero fare una scelta importante, come legalizzare un’unione.