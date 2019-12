Liguria pronta all’emergenza: È Allerta ROSSA – Scuole chiuse

Allerta rossa in tutta la Liguria, scuole chiuse, elenco completo

Il maltempo torna a imperversare la Liguria, da Ventimiglia a La Spezia è emergenza, una nuova perturbazione di origine atlantica si sta per abbattere sulla regione. Perturbazione proveniente dalla Francia, colpirà tutto il centro nord ma vedrà il suo apice a partire da domani mattina proprio sulla Liguria.

Già dalle prime ore della mattina scatterà l’allerta Rossa, per la prima volta estesa su tutta la regione. I primi fenomeni sono attesi alle 06 di domani mattina. Il rischio di allagamenti e frane è alle porte, in una regione già martoriata dalle precedenti perturbazioni.

L’allerta sarà Arancione in Piemonte, con il rischio di frane e valanghe. In osservazione speciale ci saranno le province di Cuneo e Alessandria. Allerta per vento in Emilia Romagna, in particolare a Modena, Reggio Emilia e Parma, e in Toscana, soprattutto sui crinali appenninici e nelle province di Prato e Firenze.

La terza allerta in due mesi

In via precauzionale sarà chiusa l’autostrada Torino Savona nel tratto che va da Savona ad Altare, chiusura che seguirà l’emergenza e dovrebbe terminare in tarda serata. Ricordiamo che la zona è gia stata al centro delle cronache per il crollo del viadotto in località Madonna del Monte.

Scuole chiuse, l’elenco

Scuole chiuse a Genova. Scuole chiuse anche in tutti i comuni della città metropolitana di Genova che si trovano in allerta rossa già dalle 8 del mattino. Vacanze natalizie anticipate, quindi, per molti studenti liguri. Il 20 dicembre sarebbe stato l’ultimo giorno di lezioni. Il comune di genova ha disposto anche la chiusura dei sottopassi.

Scuole chiuse nei comuni del golfo del Tigullio. A causa dell’allerta meteo di domani sul Golfo Paradiso e dalle 12 anche sul Tigullio, l’entroterra e la Val d’Aveto, quasi ovunque le scuole resteranno chiuse. Scuole chiuse domani a Santa Margherita Ligure, Sestri Levante, Chiavari, Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna, Vobbia. A Zoagli le scuole saranno aperte fino alle 11 e a Carasco fino alle 11.30.

Scuole chiuse a La Spezia. Scuole chiuse dai sindaci locali a La Spezia, Sarzana e nella maggior parte dei comuni della provincia.

Scuole chiuse ad Albenga. Il sindaco di Albenga ha disposto la chiusura di scuole, cimiteri e campi sportivi.

Scuole chiuse anche a Ceriale. Il comune ha comunicato già nel primo pomeriggio di oggi Giovedi 19, la chiusura totale di tutti gli istituti. Per gli alunni un inizio anticipato di quelle che sono le vacanze di Natale che sarebbero dovute iniziare a partire dalla prossima settimana.

Scuole chiuse a Imperia e Sanremo. Scuole di ogni ordine e grado chiuse domani anche a Imperia per lo stato di massima allerta dalle ore 08:00 alle 20:00. Scuole chiuse anche a Sanremo. Il sindaco Alberto Biancheri ha annunciato su Facebook: «Per la giornata di domani si predispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Chiusi anche gli impianti sportivi, i cimiteri e il Luna Park. Verrà chiuso al transito anche il molo di porto vecchio». Scuole chiuse in altri comuni dell’Imperiese. Eccoli: Bordighera, Vallecrosia, Soldano, San Biagio della Cima e Perinaldo e nella val Verbone.

Savona, scuole chiuse ad Andora e Finale Ligure. Ad Andora chiusi scuole, asili, impianti sportivi e cimiteri. Stessa decisione a Finale Ligure.

Scuole chiuse nell’Alessandrino. ​Scuole chiuse in alcuni comuni della provincia di Alessandria, domani, in seguito alla allerta arancione per il maltempo. La decisione è stata presa dai sindaci di Serravalle Scrivia, Cassano Spinola e Gavi. Nella provincia, già colpita dalle alluvioni di ottobre e di novembre, ci sono ancora oggi 400 sfollati. La protezione civile ha disposto l’apertura dalle 7 di domani mattina dei Com – Centri Operativi Misti – per monitorare i corsi d’acqua. Rischio frane e, in montagna, pericolo valanghe.

Scuole chiuse in Costa Azzurra. Il prefetto delle Alpi Marittime francesi, in virtù delle previsioni meteo di domani, simili a quelle italiane, ha deciso di chiudere tutte le scuole di sua competenza. Sono infatti previste piogge molto intense, associate a vento, rischio di alluvione e forti nevicate. Scuole chiuse, quindi, anche a Nizza