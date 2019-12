Oroscopo Branko di oggi 20 dicembre: previsioni segno per segno

L’oroscopo di Branko del 20 dicembre annuncia notizie interessanti per ogni segno zodiacale. Problemi per i nativi del Cancro, mentre per le persone della Bilancia è arrivato il momento di riscattarsi. Di seguito, le previsioni dei pianeti e delle stelle su amore e lavoro della giornata di venerdì per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 20 dicembre da Ariete a Gemelli

Ariete – Nel campo professionale siete al centro dell’attenzione. Concluderete la stagione con successo, ma per ottenerlo dovete mantenere buoni contatti con i soci, collaboratori. Anche se vi viene voglia di discutere, meglio non svegliare il can che dorme. Il weekend, invece, è dedicato solo all’amore, amicizia, famiglia. Natale meraviglioso grazie a Venere.

Toro – Avete pochissimo tempo per le fughe romantiche a causa delle stelle che vi spingono a concentrarvi solo sul lavoro, successo, affari e famiglia. I cuori solitari non mancano di stimoli passionali, quindi dovrebbero buttarsi anche in qualche bella avventura. La parte finanziaria è magnifica, il vostro guadagno aumenta giorno dopo giorno.

Gemelli – Marte positivo in Scorpione garantisce amore e tanta passione fino alla fine dell’anno 2019. Mercurio in Sagittario, in quadratura con Nettuno in Pesci, vi obbliga a fermarvi per salvaguardare la salute. Anche se siete persone difficili da ingannarvi, in questa giornata qualcuno ci riuscirà. Per tale ragione, dovete evitare di parlare di denaro. Luna in Bilancia tocca l’amore, i figli, la casa, e assicura passione e divertimento.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Quando avete qualche problema, vi strafogate di cibo. Attenzione ai disturbi alle articolazioni e all’elasticità del vostro corpo. Nel campo lavorativo vi aspettano giorni impegnativi, mentre gli affari vanno a intermittenza. Grazie all’aiuto di Mercurio in Nettuno, sapete stregare la persona che ha fatto breccia nel vostro cuore. Venere torna positiva e vi regala un grande amore, mentre Marte impazzisce di desiderio.

Leone – Giornata freddina a causa dell’antipatica Venere in Acquario, opposta a Leone e quadrata a Marte in Scorpione. Le coppie litigano fino al 3 gennaio, dopo l’atmosfera diventa più curiosa. In questa giornata, Luna in Bilancia vi rende eleganti e diplomatici, ma evitate di fare troppo i signori nel campo professionale. Per la forma fisica, l’oroscopo di Branko vi consiglia di fare lunghe passeggiate al mare.

Vergine – Massima attenzione negli affari finanziari: qualcuno vuole raggirarvi oppure convincervi a fare un investimento che non promette nulla di buono. Tutto questo è dovuto a un solo aspetto negativo: Mercurio in Sagittario, quadrato a Nettuno. Per il resto, avete tutti i pianeti favorevoli, la vostra ascesa proseguirà fino all’anno nuovo. Venere professionale in Acquario tocca la salute, mentre Marte è carico di passione.

Previsioni di venerdì 20 dicembre da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Luna felice con Sole e Mercurio in Sagittario, un trigono molto fortunato, con Venere che transita in Acquario. Un aspetto migliore per l’amore. Nelle ultime settimane avete avuto ottimi influssi per lavoro, proprietà e affari. E ora, è arrivato il momento di fare follie, corteggiare, sedurre e riscattarvi per fine anno. Favoriti i viaggi, che potrebbero regalarvi anche emozioni intense.

Scorpione – Periodo di grande passionalità. Ecco la nuova situazione astrale per l’amore: Marte quadrato a Venere e opposto a Urano in Toro, che a sua volta lancia provocazione a Venere. Si tratta di incomprensioni che nasceranno nella vita di coppia, ma almeno riuscirete a fare progetti di vita comune.

Sagittario – Mercurio nel vostro segno resta fino al 29 dicembre e sarà in aspetto con Venere. Questi importanti influssi vi aiutano negli affari, fanno nascere nuova amicizie e vi aprono alle novità. Inoltre, vi risveglia la voglia di rischiare in amore. Per gli affari finanziari è meglio non fidarsi dell’odierno aspetto tra Mercurio e Nettuno, delegate tutto a persone di fiducia. Salute: attenzione ai bronchi, alle gambe.

L’oroscopo di Branko del 20 dicembre da Capricorno a Pesci

Capricorno – Luna negativa in Bilancia crea discussioni e scontri nell’ambiente professionale e del successo. Anche se ne avete fatta tanta di strada, da inizio autunno, concluderete la stagione e inizierete l’inverno con Luna in Scorpione. Dovete concentrarvi di più sull’amore, amicizia. Almeno per un giorno riposatevi, non perderete nulla, anzi la salute vi ringrazierà e anche la famiglia sarà felice.

Acquario – Luna in Bilancia porta fortuna nel campo professionale e finanziario, mentre nel campo sentimentale si apre una nuova frontiera da conquistare il 3 gennaio. Non mancano grandi opportunità nella stagione invernale. In questa giornata, Mercurio in aspetto con Nettuno crea successo, soprattutto nei lavori a contatto con la gente.

Pesci – Anche in questa giornata, Mercurio in Sagittario è insidioso. Dovete pazientare fino al 29 dicembre, quando il pianeta interviene anche nel campo finanziario. Luna in Bilancia dispensa consigli pratici, utili e indispensabili. Se avete delle decisioni da prendere nel campo lavorativo, questa è non giornata. Con la testa non siete presenti. Fate attenzione agli imbrogli. Marte in Scorpione protegge il vostro amore. Un consiglio per le coppie innamorate: fate domanda di matrimonio la notte del 31 dicembre.