Uomini e Donne, clamoroso addio di 4 protagonisti: Gemma, Ida e Riccardo lasciano il programma di Maria De Filippi

Aria di cambiamento a Uomini e Donne

Con l’arrivo del nuovo anno potrebbero esserci dei cambiamenti all’interno del Trono over di Uomini e Donne. Sembra proprio che la conduttrice Maria De Filippi potrebbe dire addio ad alcuni protagonisti che in questi mesi ci hanno regalato tante emozioni.

Come tutti ben sanno a gennaio 2020 inizierà la quarta edizione del Grande Fratello Vip e il padrone di casa Alfonso Signorini potrebbe fare il colpaccio, ovvero prendere Gemma Galgani come concorrente. Inoltre anche Ida e Riccardo potrebbero dire addio al dating show per continuare la loro storia fuori.

Gemma Galgani impegnata con Giorti e possibile partecipazione al GF Vip 4

Nelle ultime settimane sono stati resi noti i vari concorrenti che parteciperanno al Grande Fratello Vip 4, componendo a poco a poco il cast. Dopo l’ufficialità su Rita Rusic, Pago e Adriana Volpe, gira voce che Lorenzo Riccardi e Gemma Galgani di Uomini e Donne potrebbero farne parte. Ma fino adesso non sono arrivate notizie ufficiali in merito.

La cosa certa che un ex protagonista del Trono classico è un inquilino ufficiale della casa di Cinecittà. Stiamo parlando dell’ex corteggiatore Andrea Dal Corso e fidanzato di Teresa Langella. Secondo il magazine Vero, che nei primi mesi del 2020 il pubblico di Uomini e Donne potrebbe non vedere nel parterre la dama torinese. La storica nemica di Tina Cipollari, condurrà “Giortì” insieme a Giulia De Lellis per La5.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri lasciano Uomini e Donne

Mentre Ida e Riccardo sembrano aver lasciato definitivamente il Trono over di Uomini e Donne per rivere al di fuori dello studio la loro storia d’amore. I due erano assenti nell’ultima registrazione del 2019 perché hanno partecipato al compleanno del figlio della Platano. A quanto pare lei ha accettato l’anello e poi sui social ha scritto:

“Ci sono soltanto due giorni durante l’anno in cui non puoi fare niente. Uno si chiama ieri, mentre l’altro si chiama domani. Questo vuol dire che che oggi è quel giorno che aspetti, quello giusto per continuare ad amare e credere. Quello adatto per vivere”.

A questo punto non ci rimane che attendere per vedere come procede la loro relazione sentimentale lontana dalle telecamere di Canale 5.