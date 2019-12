‘Mi stavo per amazzare…’: Michelle Hunziker inciampa e rischia di cadere dal muro di All Together Now [FOTO]

Michelle Hunziker rischia di cadere

Giovedì sera su Canale 5 è andata in onda la terza puntata di All Together Now. Ovviamente alla guida del programma musicale c’era Michelle Hunziker e J-Ax. Durante la serata, però, la padrona di casa ha rischiato seriamente di farsi male. Infatti dopo l’esibizione di una concorrente la soubrette svizzera è salita sul muro per parlare con alcuni giurati, ma ad un tratto è inciampata lasciando tutti a bocca aperta.

Per fortuna la madre di Aurora Ramazzi non è finita a terra grazie al pronto intervento di un giovane giudice che al l’ha afferrata al volo. Nonostante il grande spavento, la conduttrice elvetica grazie alla sua autoironia che la contraddistingue ha esclamato:

"Mi stavo per ammazzare…".

Iva Zanicchi delusa da una concorrente

Dopo aver rischiato seriamente di cadere dal muro, Michelle Hunziker si è avvicinata ad Iva Zanicchi per sentire il suo parere sulla concorrente Giulia Olivieri. A quel punto l’ex giurata di Tu si que vales ha detto di non essere rimasta particolarmente colpita dalla sua performance:

“Io non mi sono alzata perché non ho provato una grande emozione…Sei brava e continua a cantare…Scusami se non mi sono alzata…Non mi hai convinto del tutto…Ma ti auguro un grande successo…”.

La ragazza ha detto di essere la fidanzata del vincitore della prima edizione di All Together Now, ma a differenza di quest’ultimo, lei è stata eliminata subito.

J-Ax e il complimento a Giulia Olivieri

Anche se non è piaciuta a Iva Zanicchi, Giulia Olivieri, la fidanzata del primo vincitore di All Together Now, Gregorio Rega è stata molto apprezzata dal presidente del muro, J-Ax. Il rapper milanese ha svelato un particolare retroscena sui concorrenti del programma di Canale 5. Dopo averle fatto i complimenti, ha svelato: