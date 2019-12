Veronica e Alessandro dopo la scelta: regalo inatteso e decisione inaspettata (FOTO)

Veronica e Alessandro hanno lasciato con grande clamore Uomini e Donne, ma come staranno andando le cose tra loro dopo la scelta? A svelarlo sono proprio i diretti interessati che, attraverso i loro profili social, hanno voluto condividere con i fan delle informazioni molto interessanti.

La prima a raccontare qualche dettaglio in più sulla loro storia è stata la Burchielli. La ragazza ha riaperto l’account Instagram da pochissimi giorni e le domande dei follower sono già moltissime. Ad ogni modo, per esplicitare al meglio la situazione con Zarino, l’ex tronista ha deciso di svelare un regalo importante che ha fatto al suo fidanzato e un viaggio inatteso.

Il regalo di Veronica dopo la scelta

Contrariamente a quanto molti si potessero aspettare, la relazione tra Alessandro e Veronica sta procedendo a gonfie vele dopo la scelta. Sicuramente è ancora molto presto per poter dire che la storia sia consolidata, tuttavia, i due sembrano essere sulla giusta strada. Nel corso delle ultime Instagram Stories, la Burchielli ci ha tenuto a ringraziare tuti i fan e poi ha mostrato un regalo molto importante che ha deciso di fare al suo fidanzato.

In occasione di una delle loro prime esterne, Zarino le aveva regalato un peluche, che lei ha sempre custodito gelosamente. Per ringraziarlo del bellissimo gesto, la ragazza ha deciso di fargli una sorpresa facendo stampare su di una maglietta una loro foto collegata ad un’immagine del cartone Rapunzel.

Alessandro annuncia il viaggio inaspettato

Veronica è apparsa davvero felicissima, ma dopo poco tempo, anche Alessandro ha voluto ragguagliare i fan circa un’importante decisione che i due hanno preso dopo la scelta. Nel caso specifico, pare che i due siano pronti a partire per un primo viaggio insieme. La coppia ha scelto di trascorrere il Capodanno fuori Italia in modo da poter trascorrere quanto più tempo possibile in reciproca compagnia.

La destinazione scelta è Verbier in Svizzera e, stando a quanto emerso da Instagram, pare si tratti di una meta molto significativa per Zarino. I due sono apparsi molto emozionati nel fare questi importanti annunci. I fan, invece, non vedono l’ora di scoprire come si evolveranno le cose tra loro.