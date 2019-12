‘E’ stata una grave perdita…’: Bianca Guaccero, il triste messaggio a Detto Fatto

Bianca Guccero ricorda Al Bano e la compianta madre donna Jolanda

Nella rubrica di Jonathan “La tombola del gossip” a Detto Fatto si parlava del cantautore di Cellino San Marco, Al Bano. Per questo motivo la padrona di casa Bianca Guaccero ha approfittato di quel momento per ricordare il recentissimo lutto che ha colpito l’ex marito di Romina Power. L’artista napoletana ha voluto dimostrare la sua vicinanza al Maestro Carrisi dicendo:

“A proposito di Al Bano ne approfitto per mandargli un abbraccio, perché la settimana scorsa come tutti sapete c’è stata una perdita importante per lui. Ha perso la mamma Jolanda. Volevo, quindi, mandargli un forte abbraccio”.

Subito dopo l’ex gieffino Kashanian ha voluto mandare un forte abbraccio al cantante pugliese per la tragica perdita, quindi il pubblico ha fatto un grosso applauso per donna Jolanda.

Al Bano e Romina Power al Festival di Sanremo 2020

Come accennato prima, Bianca Guaccero ha ricordato la madre di Al Bano che è venuta a mancare la settimana scorsa. Nelle ultime, ore, invece, lo stesso cantautore di Cellino San Marco ha rivelato che parteciperà alla 70esima edizione del Festival di Sanremo con Romina Power.

Ovviamente non come concorrenti in gara ma come ospiti d’onore. Infatti l’ex moglie ha sempre detestato le gare. Una notizia che ha reso felici i tantissimi fan della storica coppia sparsi in tutto il mondo.

Al Bano: con chi passerà il Santo Natale, Romina o Loredana?

Nel corso dell’intervista Al Bano ha parlato anche del prossimo Natale che trascorrerà con la sua famiglia. Il suo desiderio era quello di far fare pace a Romina Power e Loredana Lecciso, ma a quanto pare non ci è riuscito. Ora c’è da vedere con quale delle due famiglie lo trascorrerà. Ricordiamo che nelle ultime ore la Power e Romina Carrisi hanno raggiunto Zagabria per stare insieme a Cristel e i due nipotini. Il Maestro salentino li raggiungerà o rimarrà con l’ex soubrette pugliese?