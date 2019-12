Cecilia Rodriguez svela problemi alimentari per la prima volta: “Mangiavo fino a stare male”

Ieri sera, giovedì 19 dicembre, è andata in onda un’altra puntata di Rivelo su Real Time, programma condotto da Lorella Boccia. Tra le varie ospiti c’è stata Cecilia Rodriguez, la quale si è trovata, per la prima volta, a confessare i suoi problemi alimentari. La showgirl ha affrontato numerosi temi, da quelli più leggeri come la presunta lite con Giulia Salemi e la De Lellis a quelli più seri.

In merito a quest’ultima tipologia di argomenti, la sorella di Belen ha ripercorso le tappe di un momento estremamente complicato della sua vita che coincide con il suo arrivo in Italia. Ecco cosa le è successo.

Cecilia e i problemi alimentari

Nel momento in cui Cecilia Rodriguez è approdata in Italia si è trovata costretta ad affrontare molteplici problemi, anche alimentari. La ragazza ha dovuto fare i conti, non solo con il perenne paragone con la sorella maggiore, ma anche con cose decisamente più gravi. Quando giunse in Italia, infatti, le dissero che per fare la modella avrebbe dovuto tenere sotto controllo il suo peso.

A quel punto, allora, Cecilia ha svelato di essere entrata in un circolo vizioso secondo il quale la mente le diceva di non toccare cibo ma l’istinto la faceva ingozzare fino a stare male. La ragazza ha raccontato di aver visitato anche siti che spiegavano quali fossero i 10 comandamenti per non mangiare. L’apice, però, fu toccato in occasione di una cena di Natale a casa di Corona. (Clicca qui per il video dell’intervista)

La Rodriguez svela il momento in cui toccò il fondo

La sorella minore di Belen ha svelato di aver mangiato così tanto, fino ad arrivare a stare molto male. Ad un certo punto, infatti, è andata in bagno ed ha vomitato tutto. Il lavandino, però, si tappò e quando entrò sua madre si rese conto di tutto. Quello fu l’esatto momento nel quale Cecilia Rodriguez comprese di dover affrontare e superare i suoi problemi alimentari.

In seguito, l’ospite della Boccia è passata ad argomenti più leggeri, come ad esempio le battutine fatte su Giulia De Lellis e la discussione con la Salemi. In merito al primo argomento, la Rodriguez ha confessato di aver preso un po’ in giro la fidanzata di Iannone definendola alta un metro e una banana. Sulla Salemi, invece, ha smentito i rumors relativi all’ipotetico litigio.