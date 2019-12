Grande Fratello Vip, svelata un’altra concorrente che confessa: ‘Il cachet è interessante’

Una modella molto discussa ha confessato di essere una concorrente del Grande Fratello Vip e ha svelato il motivo per il quale partecipa

Grande Fratello Vip, svelata una nuova concorrente: ‘Il cachet è interessante’

Per ora le notizie ufficiali sulla quarta edizione del Grande Fratello Vip non sono molte, ma già abbastanza. Sappiamo che andrà in onda la seconda settimana di gennaio e che gli opinionisti che affiancheranno Alfonso Signorini sono Wanda Nara e Pupo. Non solo, abbiamo anche il nome di qualche concorrente: fanno ufficialmente parte del cast Rita Rusic, Pago, Adriana Volpe, Michele Cucuzza e Antonella Elia.

Ma c’è un altro personaggio che ha svelato di essere una concorrente del reality. Si tratta di Clizia Incorvaia. Il suo nome è rimbalzato nelle riviste e nei siti di gossip, dove la modella continua ad essere protagonista per lo scontro con l’ex marito Francesco Sarcina. Lei stessa ha rilasciato un’intervista al settimanale Grazia e ha detto:

Perché partecipo al Grande Fratello Vip? Il cachet è interessante e il premio finale pure. Ho detto sì perché ho bisogno della mia indipendenza, voglio garantire un futuro migliore a Nina, mia figlia. A Francesco Sarcina non interessa che lei possa rimanere per qualche tempo senza la madre, ha un ego smisurato, teme solo che vengano fuori dettagli sui suoi tradimenti e la sua aggressività.

Ricordiamo che Clizia ha confessato all’ex marito di averlo tradito con il suo grande amico e testimone di nozze Riccardo Scamarcio, anche se poi è stato rivelato che c’è stato solo un bacio. Ecco come continua l’intervista:

Voglio che il Grande Fratello Vip sia un’occasione per farmi conoscere davvero per come sono. Sono stata etichettata come una poco di buono. Scamarcio mi ha additata come una strega, neppure fossimo nel Medioevo. Non voleva che la storia uscisse perché si stava frequentando con la sua agente. Mi fermo qui, mi sono chiesta spesso come abbia fatto a non capire prima che persone fossero.

Che cosa ne pensate di Clizia Incorvaia? Vi fa piacere poterla conoscere meglio attraverso il Grande Fratello Vip?

Le ultime indiscrezioni

Oltre ai concorrenti già citati nell’articolo, ci sono alcuni nomi che sembrano essere certi ma che devono ancora essere confermati. Si tratta, ad esempio, di Paola Di Benedetto, Fabio Testi, Andrea Denver, Barbara Alberti, Antonio Zequila, Aristide Malnati e Paolo Ciavarro. Lo stesso Alfonso Signorini però ha detto che alcuni di questi sono veri e altri no.

Inoltre, anche un ex tronista di Uomini e Donne aveva ammesso di essere tra i probabili concorrenti della nuova edizione. Si tratta di Lorenzo Riccardi, il quale vorrebbe entrare nella Casa più spiata d’Italia per divertirsi e divertire i suoi coinquilini e il pubblico a casa. Si vociferava di un ballottaggio con altri ex volti noti del programma di Maria De Filippi ma ancora non si sa nulla a riguardo.

Il conduttore ha promesso un’edizione strepitosa con veri vip, questo vuol dire che i telespettatori non dovranno chiedersi “ma questo chi è?”, come è successo, invece, nelle edizioni precedenti.